Линия Суровикина: как ее прорвать ВСУ и как преодолевали линии Маннергейма, Мажино и Зигфрида

Так называемую российскую линию Суровикина на юге Украины уже сравнивают с крупнейшими инженерными оборонительными сооружениями времен Второй мировой войны.

Большая протяженность, мины, «зубы дракона», «лисьи норы», противотанковые рвы и несколько полос укрепленных траншей — все это заставляет украинских и западных военных обозревателей вспоминать линию Мажино, линию Маннергейма или линию Зигфрида.

В свое время их считали неприступными, но все три в итоге все же прорвали.

Что же такое линия Суровикина и как ее можно преодолеть?

Линия Суровикина

Американский Центр стратегических и международных исследований отмечает, что «российские укрепления в Украине являются самыми масштабными оборонительными сооружениями в Европе со времен Второй мировой войны».

Россияне начали строить их в октябре 2022 года, после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

В итоге на юге Украины им удалось создать оборонительную полосу длиной в сотни километров.









«Россияне довольно грамотно подошли к инженерно-фортификационному оборудованию на южном направлении», — предупреждал еще в мае этого года руководитель аналитического отдела фонда «Вернись живым» Антон Муравейник.

«Эта многокомпонентная линия обороны состоит из большого противотанкового рва, который не перескочишь на бронетехнике. Затем идет линия так называемых „зубов дракона“ из бетонных пирамидок в три-пять рядов. И между этим есть минно-взрывные заграждения. И только после этого идет непосредственно линия окопов и траншей», — описывал он ее в эфире подкаста «Фронтова поплава».







Все, что идет перед основной линией укрепленных (иногда бетоном) траншей, называется «предполье». Оно должно задержать продвижение украинских сил. «Предполья» максимально заминированы — это огромные непроходимые площади, которые надо преодолеть, чтобы добраться до основных линий обороны.

При этом российские позиции есть уже и в этой зоне, но скорее в виде «лисьих нор» — систем небольших окопов и землянок.

«Эти „лисьи норы“ и небольшие укрытия для личного состава затем перерастают в разветвленные траншеи, которые могут окружать целое село», — рассказывает Украинской службе Би-би-си военный аналитик компании Defense Express Иван Киричевский.

На картах видно, что так россияне окопали, например, село Очеретоватое и город Токмак, который является одной из стратегических целей наступления украинских сил.

О том, как наступать в таких условиях, писал аэроразведчик Александр Солонько: «Степь, поле, посадки. Незначительные высоты и овраги, села, мелкие реки. Минные поля. Кем бы вы ни были — штурмовая группа на броне, эвак, аэро- или пешая разведка, — ваше передвижение видно издалека. Враг долго готовился к встрече».



АВТОР ФОТО,АЛЕКСАНДР СОЛОНЬКО

Количество дорог и мест для обустроенных позиций ограничено — «почти наверняка в той или иной посадке есть по чему стрелять».

«Речь не просто о траншеях — там целая система окопов, блиндажей, местами настоящие тоннели», — отмечает аэроразведчик.

По его словам, в каждом окопе оборудованы позиции под различное вооружение: автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы. А поля вокруг посадок заминированы различными минами — от обычных противотанковых до «изысканных мин, ожидающих пехоту».

«Наши позиции на отбитой территории окружены минами и растяжками. Прокладываются пути на запад, саперы постепенно зачищают территорию», — добавляет аэроразведчик.

Ко всему этому добавляется российская артиллерия и авиация: «„ПТУРисты“ противника устанавливают камеры в посадках впереди своих позиций. Так они предварительно фиксируют цели (технику всех мастей), по которым отрабатывают. Если получилось, добивает арта [артиллерия]. Или сначала авиация, а потом арта».

И несмотря на все это, украинской армии удалось пройти «предполье» в районе села Работино и прорвать первую линию обороны россиян.

Как прорывали линии обороны в прошлом

В военной истории известно несколько случаев прорыва мощных рубежей обороны, которые можно весьма условно сравнить с ситуацией вокруг линии Суровикина.

Это финская линия Маннергейма, французская линия Мажино и немецкая линия Зигфрида. Все они — инженерные сооружения времен Второй мировой войны.

В то время был еще «Атлантический вал» немцев и советские линии Сталина и Молотова. Однако первая создавалась в первую очередь для обороны океанского побережья, а последние две не обладали достаточной плотностью, чтобы даже условно сравнивать их с «линией Суровикина».

Линия Маннергейма

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Это полоса оборонительных сооружений, созданных финнами на Карельском перешейке недалеко от советской границы. Она пролегала от Финского залива на западе до Ладожского озера на востоке, ее протяженность составляла около 130 км.

Линию Маннергейма строили в 1920-1930-х гг. в свете «неотвратимого», по мнению финнов, наступления Советского Союза, которое действительно состоялось в 1939 году и вошло в историю как «Зимняя война».

В целом линия состояла из нескольких полос обороны.

Сначала шли препятствия из колючей проволоки, противотанковых рвов, деревянных и бетонных надолбов (тех самых «зубов дракона»), которые все вместе образовывали «предполье» основной линии обороны.

Также в «предполье» финны активно использовали плотины, которые перед наступлением врага взрывали, чтобы подтопить территории. Вода покрывалась тонким льдом и затрудняла продвижение советской техники.

Советские силы на некоторых участках потратили несколько недель, только чтобы пройти заминированное «предполье».

Далее шла главная линия обороны, состоявшая из железобетонных и гранитных ДОТов (долговременных оборонительных точек), ДЗОТов (деревоземляных оборонительных точек), траншей, землянок и пулеметных гнезд.

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Среди финских оборонительных сооружений были также семь новейших и крупнейших ДОТов, которые назывались «миллионниками», потому что их стоимость превышала 1 млн финских марок.

За главной линией обороны была еще одна — резервная.

Всю основную полосу линии Маннергейма строили, учитывая сложный рельеф Карельского перешейка. ДОТы и ДЗОТы хорошо замаскировали деревьями и камнями, поэтому их можно было оборонять небольшими силами.

У советской разведки или вообще не было данных о расположении финских оборонительных сооружений, или же карты были неправильными.

Поэтому во время первых лобовых атак на линии Маннергейма финны отрезали пехоту от советских танков пулеметным огнем из невидимых амбразур, а затем уничтожили бронетехнику 37-мм противотанковыми пушками «Бофорс» и коктейлями Молотова.

Первые попытки Советского Союза быстро прорвать линию Маннергейма в декабре 1939 года закончились неудачей и сопровождались большими потерями. Советская армия начала новый штурм в феврале 1940 года, и он был уже более успешным, хотя таким же кровопролитным.

Тактика заключалась в том, чтобы после первой артподготовки провести долгую разведку боем и выявить основные бетонные ДОТы. Затем в дело вводили тяжелую артиллерию: 152-мм пушки, 203-мм гаубицы и 280-мм мортиры с бетонобойными снарядами.

Кроме того, минометным и артиллерийским огнем Красная армия оттесняла финскую пехоту, а штурмовики при поддержке танков уничтожали бетонные сооружения взрывчаткой.

Сначала линию Маннергейма прорвали на участке, известном как «Суммский узел» (укрепрайон «Сумма-Хотинен»), а затем финнов заставили с боями отступить на подготовленные позиции.

АВТОР ФОТО,WIKIMEDIA COMMONS Один из уничтоженных ДОТов Линии Маннергейма

В целом линия Маннергейма серьезно сдержала продвижение советских войск вглубь Финляндии, несмотря на значительное преимущество Советского Союза в людях и артиллерии, а также несмотря на наличие танков и авиации, которых у финнов практически не было.

Но есть теория, согласно которой обе стороны преувеличивали мощь линии Маннергейма: финны — чтобы поднимать собственный моральный дух, Советский Союз — чтобы оправдать неудачи.

Об этом впоследствии писал сам Карл Густав Маннергейм в мемуарах, а также соратник Сталина Анастас Микоян — в собственных воспоминаниях.

Линия Мажино

АВТОР ФОТО,WARFAREHISTORYNETWORK.COM

Французская линия обороны, построенная в 1930-х годах для защиты от возможного наступления немцев.

Она пролегала вдоль восточной границы Франции от Италии и Швейцарии на юге до Бельгии на севере, общая длина — более 1000 км.

Участок возле Бельгии достраивали последним после того, как бельгийцы отказались от союза с Францией и объявили нейтралитет. Из-за нехватки денег и болотистого рельефа это «продолжение линии Мажино» было менее мощным.

Сама линия состояла из расположенных в шахматном порядке бетонных фортов с выдвижными бронебашнями, в которых размещались пулеметы и противотанковое вооружение. В ней также были пулеметные казематы между фортами и развитая подземная инфраструктура.

АВТОР ФОТО,IMPERIAL WAR MUSEUMS Бойцы британского экспедиционного корпуса на Линии Мажино

В тылу линии фортов подготовили пехотные позиции и узкоколейную железную дорогу, чтобы перевозить артиллерию.

Гарнизон состоял из специализированных «крепостных войск».

Целью линии Мажино было задержать наступление врага, чтобы дать возможность остальной французской армии подготовиться и мобилизоваться.

Но стремительное и успешное немецкое наступление через Арденны в Бельгии в мае 1940 года привело к тому, что немецкие ударные группировки обошли наиболее защищенные участки линии Мажино и подошли к более слабому участку.

Немцы смогли с помощью мощной артиллерии прорвать оборону французов в районе малого форта Ла-Ферте и их механизированные колонны вышли на оперативное пространство фактически в тылу основной линии Мажино.

Части французов начали отходить, чтобы не попасть в окружение, оставив ослабленные форты без прикрытия пехоты и артиллерии.

Также выяснилось, что укрепления не годятся для отражения атак с тыла — то есть для круговой обороны.

Немецкие штурмовые саперные отряды под прикрытием дымовых снарядов вплотную приближались к фортам и закладывали взрывчатку. На их стороне были также эффективные против укреплений 88-мм зенитные орудия и бомбардировочная авиация.

Таким образом немцы захватили участки линии Мажино и на франко-германской границе. Остальные укрепления позже сдались или были оставлены гарнизонами.

АВТОР ФОТО,WIKIMEDIA COMMONS Американские бойцы рассматривают бункер линии Мажино после того, как отбили его у немцев, 1944 год



Основная проблема линии Мажино заключалась в том, что она строилась для «траншейной обороны» Первой мировой войны, в то время как быстрые прорывы немецких механизированных групп требовали маневренных ответных действий.

Линия Зигфрида («Западный вал»)

АВТОР ФОТО,HISTORY.ARMY.MIL



Немецкая линия обороны, построенная в 1930-х на западных границах страны. Простиралась на 630 км от Швейцарии на юге до Нидерландов на севере.

Линия Зигфрида тоже состояла из «предполья», в которое входили мины, противотанковые рвы, колючая проволока, линии бетонных «зубов дракона» разной высоты, а также противотанковые ежи.

Далее шли две линии обороны из бетонных бункеров разного размера и глубины, бронебашен, укрепленных траншей, капониров для артиллерии и скрытых пулеметных точек.

ДОТы часто маскировали под гражданские здания и вписывали в рельеф (особенно на лесистых участках).

Эти бункеры имели продуманные сектора, чтобы прикрывать огнем друг друга, и соединялись телефонными проводами.



АВТОР ФОТО,HISTORY.ARMY.MIL Строение одного из немецких ДОТов



За двумя полосами укреплений немцы еще разместили линию противовоздушной обороны, чего не было на линии Мажино.

В первые месяцы Второй мировой войны (так называемая «странная война», когда ни одна из сторон не предпринимала активных действий) англичане и французы не решились крупными силами штурмовать линию Зигфрида.



АВТОР ФОТО,TWIN CITIES PUBLIC TELEVISION



А позже фронт отодвинулся далеко на запад от немецких границ, поэтому с линии Зигфрида забрали вооружение и оборудование.

После высадки союзников в Нормандии в 1944 году и их успешного продвижения «Западный вал» начали спешно восстанавливать, но тогда Рейху уже не хватало ресурсов.

К тому же линия Зигфрида устарела и не была рассчитана для установки пушек, которые могли противостоять новым танкам 1940-х годов с более мощной броней.

Союзники использовали авиацию для успешной разведки и прорвали первые участки линии Зигфрида возле города Аахен в октябре 1944 года. Позже немцы отчаянно контратаковали через Арденны, что задержало союзников.

Новый штурм «Западного вала» они осуществили уже в начале 1945 года.



АВТОР ФОТО,WIKIMEDIA COMMONS Американцы проезжают мимо линии «зубов дракона» линии Зигфрида



Имея преимущество в танках, артиллерии и авиации, союзники смогли постепенно преодолеть всю линию Зигфрида.

Они успешно уничтожали «зубы дракона» артиллерией, а минные поля преодолевали благодаря саперам и инженерным машинам разминирования.

Немецкие бункеры разрушали тяжелой артиллерией и авиабомбами.

Деморализованные гарнизоны немцев без снабжения, резервов и с нехваткой артиллерии продержались недолго.



АВТОР ФОТО,IMPERIAL WAR MUSEUMS Британский премьер Уинстон Черчилль возле захваченной линии Зигфрида



При этом союзные силы все же потеряли при штурмах «Западного вала» десятки тысяч бойцов.

Но с точки зрения продолжительности обороны линия Зигфрида оказалась эффективнее линии Мажино.

Прорвать линию Суровикина

После Второй мировой войны и появления ядерного оружия считалось, что масштабные линии обороны и большие укрепрайоны не имеют смысла.

«По советской военной доктрине, для прорыва таких линий обороны готовились использовать тактическое ядерное оружие. По-другому быстро их прорвать невозможно», — отмечает Иван Киричевский.

«Были расчеты, что для стремительного прорыва одной танковой дивизии (это ориентировочно участок фронта до 5 км) нужно будет сделать два залпа дивизиона „Гиацинтов“ ядерными снарядами калибра 152 мм. 36 таких снарядов — и через какое-то время, когда немного спадет радиоактивная пыль, — вперед», — добавляет военный аналитик.

Но российско-украинская война во многом вернула старые подходы к войне.

Если украинская армия в первые месяцы 2022 года больше использовала маневренную оборону, которая позволила ей удержать Киев и Харьков, то Россия прибегла к оборонительной стратегии Второй или даже Первой мировой войны.

«Похоже, россияне в инженерном плане вдохновлялись линией Мажино», — говорит Иван Киричевский.

Факторами, которые помогли прорвать линии Мажино, Маннергейма и Зигфрида в прошлом веке, стали, прежде всего, превосходство в артиллерии, бронетехнике и авиации.

Сыграла свою роль и качественная разведка, а также подготовка и мотивация штурмовых пехотных групп – в противовес демотивации обороняющихся гарнизонов.

АВТОР ФОТО,47-Я БРИГАДА ВСУ Даже западная техника в условиях наступления через заминированные поля и под ударами российской авиации и артиллерии не может пока быть серьезным преимуществом ВСУ

Рассчитывать на преимущество в авиации и артиллерии украинской армии вряд ли приходится. Бронетехника, пусть и западная, в заминированных степях также вряд ли сейчас может быть серьезным аргументом.

Поэтому для продвижения ВСУ главной остается эффективность пехоты, которая, в том числе благодаря западным союзникам, имеет технологически более совершенную разведку.

«Сначала идут небольшие штурмовые группы пехоты, саперы снимают мины, а дальше уже происходит ограниченная поддержка бронетехникой. Конечно, это влияет на темпы продвижения», — объясняет Иван Киричевский.

21 сентября с российской стороны появились первые видео о том, что украинская бронетехника якобы действовала уже за первой полосой обороны линии Суровикина.

Аналитик американского Института исследований внешней политики Роб Ли первым описал этот прорыв так: «После нескольких недель в основном небольших атак пехоты без бронетехники, похоже, украинская 82-я воздушно-десантная бригада снова проводит атаку в направлении Вербового за линией противотанковых заграждений с бронетранспортерами Stryker, боевыми машинами пехоты Marder и бронемашинами MaxxPro».

Позже эту информацию подтвердили американские Wall Street Journal и Институт изучения войны (ISW), по данным которых украинская техника смогла пройти через противотанковые рвы и «зубы дракона» линии Суровикина в этом районе.

Очень важными для украинского наступления остаются средства разминирования и дымовые снаряды. И хотя они есть в пакетах западной помощи, например, из Германии, «их никогда не будет слишком много», говорит Иван Киричевский.

Другой важный фактор — время и погода.

«Ожидается, что два месяца осени еще должны быть теплыми и сухими, поэтому есть время до конца октября», — предполагает Иван Киричевский.

АВТОР ФОТО,TELEGRAM ЮРИЯ БУТУСОВА Тренировка украинской штурмовой группы в затопленном окопе

О том, что у Украины есть еще больше месяца для успешного наступления, говорил в интервью журналу Economist от 17 сентября и глава военной разведки Кирилл Буданов.

Но самое главное — это люди.

Россияне, по оценкам Киричевского, уже потеряли значительную часть защитников — на удержании первой линии с «лисьими норами». Это предположение подтверждается тем, что российское командование в августе перебросило в район Работино части 76-й десантно-штурмовой дивизии.

При этом российские «военкоры» еще с лета говорят об «огромных» потерях украинской армии во время наступления, из-за чего оно, по их словам, и не принесло значительных территориальных результатов.

Поэтому ключевые вопросы для всех сторон этой осенью — кому первому не хватит резервов и когда пойдут дожди.



Сергей Морфинов, для Украинской службы Би-би-си