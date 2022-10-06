Живой Журнал

Сегодня: Пятница, 07 Октября 2022    08:55:35
|
Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Октябрь » 6 » 10:08:00

Ракетный удар по Запорожью 6 октября: спасатели показали ужасающие фото разгромленных жилых домов

Вчера, 10:08:02 693 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Ракетный удар по Запорожью 6 октября: спасатели показали ужасающие фото разгромленных жилых домов

К утру 6 октября оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью. Ракеты попали в жилые дома, когда их жители спали дома.
 
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
 
"7 ракетных ударов по Запорожью! Разрушены жилые дома и жизнь. Жизнь гражданских жителей, спокойно спавших дома ночью", — рассказали чрезвычайники.
 
Сейчас спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки. Работы продолжаются, на месте работают все соответствующие службы.
 
"Россия — государство террорист!", — подчеркнули в ГСЧС.
 
Напомним, в результате обстрела российскими оккупантами Запорожья в городе возникли пожары, разрушено жилые дома. Дома в центральной части города получили значительные разрушения, есть пострадавшие, людей спасатели достают из-под завалов.
 
В Офисе президента Украины отреагировали на ракетные удары оккупантов. Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что российские террористы умеют воевать только с мирными людьми и добавил, что "российский вопрос необходимо решить раз и навсегда".

Фото 6 октября 2022

Ракетный удар по Запорожье 6 октября

Ракетный удар по Запорожье 6 октября

Ракетный удар по Запорожье 6 октября

Ракетный удар по Запорожье 6 октября

Ракетный удар по Запорожье 6 октября

Ракетный удар по Запорожье 6 октября

Ракетный удар по Запорожье 6 октября

Видео последствия взрывов

 
 
 
 

Спасатели заявляют о трех телах, извлеченных из-под обломков после обстрела Запорожья

 
Три человека погибли в результате ночного обстрела в Запорожье, заявляют представители спасательных служб, работающих на месте.
 
Ранее власти говорили об одной погибшей женщине. По словам губернатора Запорожской области Александра Старуха, еще 12 человек получили ранения, а спасатели все еще достают людей, оставшихся под завалами.
 
По его данным, по жилым многоквартирным домам в городе Запорожье ночью нанесли семь ракетных ударов.
 
Минобороны России пока не комментирует ситуацию, Би-би-си в условиях военного времени не может оперативно проверить заявления сторон.
Тэги: ракетный удар, Взрывы, запорожье
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: