Начинается 122 день войны. Власти Чернигова, Житомира и Львова сообщили о ракетных ударах с Беларуси

В Черниговской области был обстрелян центр подготовки украинских военных в районе села Десна, заявил глава областной администрации Вячеслав Чаус. Россияне выпускали ракеты как с самолетов, так и с наземных носителей. Жертв, по предварительным данным, нет — только разрушения инфраструктуры. По данным оперативного командования «Север», всего по региону было выпущено порядка 20 ракет.
По Житомирской области российские войска нанесли 24 ракетных удара, заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин. Сам город не пострадал, под ударом оказались военные объекты вокруг города. Ракеты были запущены с территории Беларуси, утверждает Сухомлин. Один военный погиб, один был ранен, сообщает глава областной администрации Виталий Бунечко.
В Львовской области был обстрелян военный объект в Яворовском районе. По словам главы областной администрации Максима Козицкого, ПВО сбили две ракеты — но четыре долетели до цели.
В Днепропетровской области были обстреляны Широковская и Зеленодольская общины Криворожского района. Пострадала 60-летняя женщина, заявил глава областной администрации Валентин Резниченко.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
На Волынском и Полесском сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории Беларуси.
На Северском направлении для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях россияне удерживают до трех батальонных тактических групп и подраделения ВДВ. Были обстреляны позиции ВСУ в Черниговской и Сумской областях.
На Харьковском направлении россияне обстреляли объекты инфраструктуры в Харькове и в районе Вяловского водохранилища, предприняли неудачную попытку штурма в районе населенного пункта Уды и нанесли вертолетный удар по селу Яворское.
Основные усилия российской армии на Славянском направлении сосредоточены на попытки взятия Долгенького и Долины. На Донецком направлении противник проводит перегруппировку. На Краматорском направлении активных боевых действий не велось.
На Северодонецком направлении россияне обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга. Также противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.
На Бахмутском направлении россияне наступают в районах Пилипчатино – Покровское и Роты – Вершина. Наступление в сторону населенных пунктов Владимировка – Покровское было остановлено.
Российские военные пытались взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка, понесли потери и отступили.
В Херсонской области противник пытался вернуть утраченные позиции и вел наступление в направлении Потемкино – Высокополье. Не имел успеха и отступил. Также россияне вели воздушную разведку БпЛА в районе населенного пункта Староселье.
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.