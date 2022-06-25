Начинается 122 день войны. Власти Чернигова, Житомира и Львова сообщили о ракетных ударах с Беларуси

В Черниговской области был обстрелян центр подготовки украинских военных в районе села Десна, заявил глава областной администрации Вячеслав Чаус. Россияне выпускали ракеты как с самолетов, так и с наземных носителей. Жертв, по предварительным данным, нет — только разрушения инфраструктуры. По данным оперативного командования «Север», всего по региону было выпущено порядка 20 ракет.

По Житомирской области российские войска нанесли 24 ракетных удара, заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин. Сам город не пострадал, под ударом оказались военные объекты вокруг города. Ракеты были запущены с территории Беларуси, утверждает Сухомлин. Один военный погиб, один был ранен, сообщает глава областной администрации Виталий Бунечко.

В Львовской области был обстрелян военный объект в Яворовском районе. По словам главы областной администрации Максима Козицкого, ПВО сбили две ракеты — но четыре долетели до цели.

В Днепропетровской области были обстреляны Широковская и Зеленодольская общины Криворожского района. Пострадала 60-летняя женщина, заявил глава областной администрации Валентин Резниченко.