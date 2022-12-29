Сколько российских ракет сбила Украина

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, сколько ракет врага сбили украинские ПВО.
Утром 29 декабря враг снова нанес массированный удар по городам Украины. Главком ВСУ сообщил, что наши силы ПВО уничтожили в воздухе 54 ракеты. Всего же агрессор выпустил по Украине 69 ракет.
Мы подготовили хронику противостояния массовым ракетным обстрелам:
- 10 октября – 43 против 84,
- 31 октября – 44 против 50,
- 15 ноября – 29 против 43,
- 23 ноября – 51 против 70,
- 5 декабря – 60 против 76,
- 16 декабря – 60 против 76.
Как видим, число ракет-убийц в последних налетах не растет, в отличие от процента сбиваний: уже сейчас около 80% ракет нашим Воинам удается ликвидировать в воздухе, а с получением новых систем ПВО – процент уничтожения будет еще выше.