Сколько российских ракет сбила Украина

Утром 29 декабря враг снова нанес массированный удар по городам Украины. Главком ВСУ сообщил, что наши силы ПВО уничтожили в воздухе 54 ракеты. Всего же агрессор выпустил по Украине 69 ракет.

Мы подготовили хронику противостояния массовым ракетным обстрелам:

10 октября – 43 против 84,

31 октября – 44 против 50,

15 ноября – 29 против 43,

23 ноября – 51 против 70,

5 декабря – 60 против 76,

16 декабря – 60 против 76.

Как видим, число ракет-убийц в последних налетах не растет, в отличие от процента сбиваний: уже сейчас около 80% ракет нашим Воинам удается ликвидировать в воздухе, а с получением новых систем ПВО – процент уничтожения будет еще выше.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, сколько ракет врага сбили украинские ПВО.