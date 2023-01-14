14 января Россия могла ударить по Киеву ракетами «Искандер». Украинские власти говорили о дефиците таких ракет в РФ

Украинские города сегодня снова подверглись обстрелам: первые взрывы в Киеве прозвучали около шести утра, а ближе к одиннадцати в городе объявили воздушную тревогу. Удары пришлись по Днепровскому району столицы (на северо-западе города). Также российские оккупанты нанесли удар по селу Копылов Бучанского района Киевской области в 45км на запад от украинской столицы, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Всего повреждения получили 18 жилых домов и загорелся один объект критической инфраструктуры.

Еще две недели назад министр обороны Украины Михаил Резников в интервью отметил, что «Россия залезла в критический запас» ракет «Искандер» и «Калибр». «Мы посчитали, сколько они по нам выпустили, сколько у них было и сколько у них осталось... у них около 11-13% "Искандеров" осталось. По их советским классическим нормам, они должны держать запас 25-30%», — сказал он. Еще в октябре представители ВСУ говорили о «серьезном дефиците» «Искандеров» у России.

Обстрелы украинских городов «Искандерами» уже, вероятно, были в этом году: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил первого января, что ночью область обстреляли шестью ракетами типа «Искандер». Также их выпускали и по городам Донецкой области, находящимся под контролем ВСУ. В середине декабря в «Ростехе» сообщили, что Россия нарастила производство ракетных комплексов «Искандер»

Как отметил сегодня спикер Воздушных сил, ракеты, летящие по баллистической траектории, еще не могут эффективно сбиваться украинскими системами ПВО. Перехватить баллистические ракеты могут комплексы Patriot второго и третьего поколений. В середине декабря США согласовали передачу Patriot Украине. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что поставку можно ожидать к середине весны.

Ракеты по столице были запущены с северного направления, утверждает Игнат. Мониторинговая группа «Беларускi Гаюн», однако, пишет, что не фиксировала запуска ракет или взлета авиации с территории Беларуси.

Кроме Киева обстрелу сегодня подверглись Николаевская, Запорожская и Харьковская области. В Харьковской области погибли две женщины.

По заявлениям украинских и американских чиновников, на 11-й месяц войны в Украине Россия резко снизила интенсивность артиллерийских обстрелов, вплоть до того, что на некоторых участках фронта она уменьшилась на 75% по сравнению с пиковыми периодами. Это может свидетельствовать об отказе России от тактики массированных обстрелов украинских городов и критической инфраструктуры, которые она ведет с середины октября.

Сегодня рано утром, 14 января, Россия ударила по Киеву ракетами, запущенными по баллистической траектории, против которых неэффективны существующие в стране системы ПВО, заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Речь может идти о ракетах «Искандер», которых, как утверждали украинские власти, у России осталось «критически» мало.Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что «нельзя исключать», что сегодня по Киеву били баллистические ракеты типа «Искандер». Он также допустил, что удар мог быть нанесен зенитными ракетами С-300, которые запустили по баллистической траектории.