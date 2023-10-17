«Николаевский Ванек» раскрыл детали ударов по аэродрому в Бердянске. ВИДЕО

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Октябрь » 17 » 15:48:27
Ночью 17 октября украинские защитники провели успешную операцию по уничтожению аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Уничтожены 9 вертолетов, есть десятки погибших и множество раненых захватчиков.
Тelegram-канал "Николаевский Ванек", который связывают с председателем Николаевской ОГА Виталием Кимом, раскрыл подробные детали по ночной отработке военного аэродрома в Бердянске.
Только вчера "хвалил" как они рассредоточили вертолёты в Джанкое, то в Бердянске ситуация другая - вертолёты находились там очень кучно друг к другу.
Аэродром в Бердянске - основной аэродром кацапов, который они используют (использовали?) для нанесений ударов по нашим фронтовым подразделениям.
Находился там большой вертолётный парк КА-52 и МИ-8, а также несколько штук МИ-28 и МИ-24. Всего этого добра было там до 30 единиц.
Защита аэродрома тоже была внушительной, а именно несколько единиц Панцирей С1/С2, БУК М3, а также РЛС типа ТЕРЕК. На пути к нашим "подаркам" в районе Осипенко тоже слышны были вылеты БУКа М3.
Атака была комбинированной, очень грамотной и очень удачной даже исходя из предварительных данных. Остальные данные уточняются.