«Николаевский Ванек» раскрыл детали ударов по аэродрому в Бердянске. ВИДЕО

Ночью 17 октября украинские защитники провели успешную операцию по уничтожению аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Уничтожены 9 вертолетов, есть десятки погибших и множество раненых захватчиков.



Тelegram-канал "Николаевский Ванек", который связывают с председателем Николаевской ОГА Виталием Кимом, раскрыл подробные детали по ночной отработке военного аэродрома в Бердянске.

Только вчера "хвалил" как они рассредоточили вертолёты в Джанкое, то в Бердянске ситуация другая - вертолёты находились там очень кучно друг к другу.



Аэродром в Бердянске - основной аэродром кацапов, который они используют (использовали?) для нанесений ударов по нашим фронтовым подразделениям.



Находился там большой вертолётный парк КА-52 и МИ-8, а также несколько штук МИ-28 и МИ-24. Всего этого добра было там до 30 единиц.



Защита аэродрома тоже была внушительной, а именно несколько единиц Панцирей С1/С2, БУК М3, а также РЛС типа ТЕРЕК. На пути к нашим "подаркам" в районе Осипенко тоже слышны были вылеты БУКа М3.

Но это всё не помогло:

прилетело в склад авиационного оружия, детонировал он больше часа;

количество поврежденных вертолётов по предварительным данным оценивается до 10 единиц, некоторые уничтожены полностью;

поврежден также Панцирь С2 (по некоторым данным - уничтожен) вместе с личным составом, который находился непосредственно на аэродроме;



Атака была комбинированной, очень грамотной и очень удачной даже исходя из предварительных данных. Остальные данные уточняются.

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