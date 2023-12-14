104-я дивизия РФ понесла большие потери и не смогла выполнить поставленные задачи по захвату Херсонской области

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В начале декабря 2023 года вновь сформированная 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия понесла исключительно большие потери и не смогла выполнить поставленные задачи в Херсонской области, сообщает британская военная разведка.Операция состоялась после того, как дивизия присоединилась к российской Днепровской группе войск и попыталась выбить украинский плацдарм возле села Крынки на восточном берегу Днепра, говорится в британской сводке.Сообщается, что 104-я дивизия плохо поддерживалась авиацией и артиллерией, в то время как многие солдаты, скорее всего, были неопытны.Военный российский Z-паблик "ВДВ за Честность и Справедливость" сообщает о большой неприятности, случившейся с солдатами 328-го полка из состава 104-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. Они попросту сбежали со своих позиций у населенного пункта Крынки в Херсонской области, не выдержав обстрела с двух сторон."Дружественным огнем" российские артиллеристы, видимо, решили поздравить российских же десантников со своим профессиональным праздником - "Днем ракетных войск и артиллерии".После неудачного боевого дебюта дивизии российские военные блогеры призвали командующего Днепровской группировкой войск генерал-полковника Михаила Теплинского подать в отставку. Это удар по репутации Теплинского, который помимо руководства ГВ «Днепр» возглавляет воздушно-десантные войска и считается одним из наиболее способных российских командующих, указывает британская разведка.РосСМИ еще в августе 2023 года писали о планах воссоздать 104-ю дивизию в составе воздушно-десантных войск к 1 декабря. Новые воинские части думали развернуть на базе 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ, которая участвовала в высадке десанта в аэропорту "Антонов" в Гостомеле.Отметим, что сводные подразделения 104-й дивизии участвовали в вооруженных конфликтах в Грузии, Азербайджане и Чечне. В августе-сентябре 1992 года 345-й полк перевели в Абхазию и вывели из состава дивизии.По оценкам полковника ВСУ в запасе, летчика-инструктора Романа Свитана, россиянам не хватает сил и средств в Херсонской области и в Крыму, чтобы сдерживать наступление ВСУ.