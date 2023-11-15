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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Ноябрь » 15 » 00:06:32
 

Российские военные избили палками своих сослуживцев – видео вызвало скандал

Сегодня, 00:25:32 216 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Российские военные избили палками своих сослуживцев – видео вызвало скандал

В социальных сетях появилось видео, на котором российские военные избивают и унижают своих сослуживцев-наркоманов, по вине которых ВС РФ понесли потери. Кадры на камеру мобильного телефона снял один из оккупантов, по словам которого, группе российских военных удалось достать наркотики, которые они распространили в подразделении.

После употребления наркотических веществ в состоянии аффекта они пошли в бой. В итоге часть первой роты ВС РФ погибла в бою с ВСУ.

Узнав о произошедшем, оккупанты начали показательно избивать палками провинившихся, снимая все на камеру.

На опубликованных кадрах показательные унижения, оскорбления и меры физического воздействия. Наркоманов запугивают огнестрельным оружием, стреляя боевыми патронами в непосредственной близости от рук и ног лежащих на земле российских военных и целясь им в головы.
Тэги: избили, российская армия, оккупанты

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