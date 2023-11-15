Российские военные избили палками своих сослуживцев – видео вызвало скандал

В социальных сетях появилось видео, на котором российские военные избивают и унижают своих сослуживцев-наркоманов, по вине которых ВС РФ понесли потери. Кадры на камеру мобильного телефона снял один из оккупантов, по словам которого, группе российских военных удалось достать наркотики, которые они распространили в подразделении.После употребления наркотических веществ в состоянии аффекта они пошли в бой. В итоге часть первой роты ВС РФ погибла в бою с ВСУ.Узнав о произошедшем, оккупанты начали показательно избивать палками провинившихся, снимая все на камеру.На опубликованных кадрах показательные унижения, оскорбления и меры физического воздействия. Наркоманов запугивают огнестрельным оружием, стреляя боевыми патронами в непосредственной близости от рук и ног лежащих на земле российских военных и целясь им в головы.