Украине рано праздновать победу, необходимо защитить освобожденную территорию - Резников

Он признал, что молниеносное наступление Киева прошло "намного лучше, чем ожидалось", назвав его "снежным комом, катящимся с горы". Но дальше наступает время серьезной работы.

"Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовым к защите", — сказал Резников. По его словам, украинские войска устали после шестидневной атаки, но моральный дух был на высоте, потому что "украинцы хотели перейти в это контрнаступление, нам было нужно это контрнаступление, и это знак того, что Россию можно победить".

Но он предупредил, что российские подкрепления могут начать контратаку на растянутых линиях снабжения его страны. Украинские силы также могут быть окружены свежими российскими войсками, если они продвинутся слишком далеко.

"Враг допустил ошибки. Но я думал, он сделает выводы", - подвел итог своим рассуждениям Резников.

Резников сказал, что почти одновременное контрнаступление вокруг Херсона развивалось медленнее, поскольку это был сельскохозяйственный район "с оросительными каналами", которые русские могли использовать в качестве оборонительных окопов.

Украине рано праздновать победу - необходимо защитить обширную территорию, которую она отбила в последние дни, от возможного российского контрнаступления, предупредил министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times.