Город Купянск освободили от российских оккупантов: в городе подняли флаг Украины. ФОТО

Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Купянск Харьковской области, сообщила советница председателя облсовета Наталья Попова, а также собеседник УП в Харьковской военно-гражданской администрации.

"Купянск – это Украина! Слава ВСУ!".



Также об уходе города сообщали нардепы, блоггеры и военкоры. В Харьковской ВГА подтвердили "Украинской правде" освобождение Купянска.

Примечательно, что с утра в соцсетях стала появляться информация о деоккупации Купянска. Однако представитель местной власти окончательно подтвердила успех Вооруженных сил Украины в населенном пункте.

Освобождение города от российских оккупантов прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Купянск возвращается домой. Фото без лишних слов. Сейчас каждый мариуполец мечтает о таком фото из дома. Верим в ВСУ. Знаем – уже скоро", – написал он.



В Telegram-канале OBOZREVATEL появилось видео с первыми минутами после освобождения Купянска от российских военных преступников. Один из воинов отметил, что город дождался своих защитников.



Также в сети вспомнили позорное выступление месячной давности главы партии "Единая Россия" Андрея Турчака в тогда еще оккупированном Купянске. Представитель страны-агрессора распинался перед местными жителями о "получении российских паспортов" и бредил, что "Россия здесь навсегда".



Напомним, подполковник запаса ВСУ Роман Свитан говорил, что когда город Купянск будет освобожден, изюмская группировка врага окажется в котле.

Ранее ЖЖ ИНФО сообщал, что Силы обороны Украины ведут успешное контрнаступление на Харьковщине. Благодаря умелым и слаженным действиям подразделений и поддержке населения защитники продвинулись на этом направлении почти на 50 км за три дня.



8-9 сентября ВСУ продвинулись к ключевому логистическому узлу в Купянске. Украинские воины начали битву за этот город, которую вполне могут выиграть в течение следующих трех суток.

Оккупанты в панике бегут и оставляют все свое имущество на позициях. В частности, в Харьковской области захватчики даже бросили свои боеприпасы, которые ВСУ забрали себе как трофеи.