Почему враг наступает на Купянском направлении в Харьковской области

Российское командование заявляет о продвижении на купянском направлении в Харьковской области. Как утверждает начальник пресс-центра группировки "Запад" российской армии Сергей Зыбинский, российские военные продвинулись на полтора километра вглубь украинской территории. При этом сорвали две попытки украинских войск провести ротацию подразделений на передовых позициях.

О том, что российская армия перешла в наступление под Купянском, в украинском командовании заявляли 17 июля. Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый говорил, что Россия сосредоточила на этом направлении более 100 тысяч солдат и 900 танков.

Ситуацию на купянском направлении прокомментировал командир отделения 92-й бригады ВСУ Леонид Маслов. По его словам, российское командование пытается оттянуть под Купянск украинские силы с других участков фронта. При этом замминистра обороны Украины Анна Маляр утверждает, что инициативой в боях под Купянском владеет украинская армия.

О том, что происходит в Харьковской области – рассказал Настоящему Времени офицер Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

– Про наступление российской группировки – вторжение на купянском направлении – пишут в том числе российские Z-паблики. Что там происходит в действительности?

– В течение последней недели противник осуществляет штурмовые действия по линии Купянск – Сватово – Лиман, где сконцентрировано значительное число бронетехники, элитных подразделений ВДВ и также так называемое подразделение "Шторм Z" – это частная военная компания Министерства обороны России, которую сформировал министр обороны Сергей Шойгу. Это подразделение, по сути, является клоном более известной ЧВК "Вагнер".

Российские подразделения рвутся в направлении Купянска, им нужна станция Купянск-Узловая, которая находится несколько восточнее Купянска и которая играла ключевую роль в российских военных поставках по линии Валуйки – Купянск – Луганск. Поэтому противник сконцентрировал здесь значительное количество бронетехники, артиллерии, в том числе систем реактивного залпового огня. И мы фиксируем здесь максимальное количество обстрелов со стороны российских оккупационных войск в сравнении со всей линией фронта.

– Можете подробно объяснить, почему так важна станция Купянск-Узловая для российской группировки?

– Купянск и восточная часть Харьковской области были захвачены российскими войсками в первые дни наступления широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года. И станция Купянск, и находящийся чуть западнее Изюм были ключевыми точками, которые интересовали российские оккупационные войска. Поскольку это вторая по размерам железнодорожная станция в Харьковской области – крупнее только Харьков – она играет ключевую роль в вооруженных поставках в непризнанную "Л/ДНР": через нее проходило огромное количество эшелонов и с техникой, и с личным составом. Противнику сейчас крайне затруднительно осуществлять поставки своей группировке, находящейся на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. Они для этого используют обходные маршруты, которые намного менее удобные, более затратные. Поэтому захват станции Купянск-Узловая для них являлся ключевым с момента освобождения города Купянска подразделениями ВСУ еще 10 сентября минувшего года.



– То есть им нужно захватить эту станцию для того, чтобы снабжать оружием захваченные территории Луганской области?

– Абсолютно верно. Им эта станция жизненно необходима. Кроме того, она играет сейчас важную роль в качестве альтернативных поставок российской группировки войск, находящейся на оккупированных территориях, в том числе южнее Запорожской и Херсонской областей. Из-за возникших сейчас проблем с Крымским мостом противник нуждается в любых альтернативных маршрутах. И именно здесь станция в Купянске является его ключевой целью.

– Череватый заявлял, что Россия сосредоточила на этом направлении более 100 тысяч солдат и 900 танков. Получается, что сейчас российские военные способны накопить лишь на одном участке фронта такое количество военных и такое количество танков?

– Противник ограничен в элитных подразделениях, в частности ВДВ. Там же чуть южнее находится элитная Кантемировская дивизия. Здесь переброшены 331-й и 337-й элитные парашютные полки. Однако противник использует здесь тактику сродни той, которая была использована на бахмутском направлении. То есть подразделение "Шторм Z" используется фактически в качестве атакующего мяса и постоянно держащего в напряжении наших бойцов, а далее противник пытается проникать в серую зону своими элитными подразделениями ВДВ.

Концентрация военных подразделений противника на купянском направлении преследует две цели. Первая – это попытка захвата станции Купянск-Узловая. Вторая – отвлечение подразделений украинских сил обороны на бахмутском и запорожском направлениях. То есть они делают все для того, чтобы предотвратить переброску наших резервов с других направлений. Здесь имеет место и захват, и отвлечение внимания.

– То есть чтобы у украинских военных просто было меньше возможностей атаковать под Бахмутом?

– Да, любая армия имеет в своем распоряжении оперативные и стратегические резервы. Так вот для того, чтобы мы не имели возможности перебрасывать оперативные резервы для наступления на мелитопольском и бердянском направлениях, противник активизировал наступательные действия на купянском и лиманском направлениях, чтобы наши подразделения не могли принимать участия в наступательных действиях на южном направлении.

– Как бы вы могли оценить это подразделение "Шторм Z", сформированное Министерством обороны России из заключенных? Раньше заключенными на фронте управляла ЧВК "Вагнер". А сейчас, насколько можно понять, ЧВК "Вагнер" на текущую секунду в войне участия не принимает?

– Да, действительно "Шторм Z" не имеет никакого отношения к ЧВК "Вагнер". Они не пересекаются между собой, вагнеровцев нет в составе "Шторм Z" – это совершенно новое сформированное подразделение. Это попытка Сергея Шойгу создать альтернативную ЧВК. Они создали несколько подобных ЧВК, в том числе которая финансируется российским "Газпромом" – ЧВК "Поток". Вот это подразделение "Шторм Z" – это частная игрушка для Шойгу, попытка создать в глазах Путина альтернативу ЧВК "Вагнер" и заявить о том, что на самом деле монополии на создание частных военных компаний Пригожин не имеет.

Тем не менее, в отличие от ЧВК "Вагнер", эти подразделения намного хуже экипированы, намного хуже подготовлены. Там нет ключевого: нет сердцевины в виде ветеранов африканских и сирийских кампаний, которая есть у ЧВК "Вагнер". Иными словами, там нет подготовленного офицерского звена, которое бы формировало вокруг себя и обучало подразделения других российских наемников. Поэтому подразделение "Шторм Z" на порядок хуже действий со стороны ЧВК "Вагнер".

– А что со снарядами у российской армии? Мы в течение последних нескольких месяцев регулярно наблюдаем видео с детонацией складов в совершенно разных оккупированных регионах Украины. Сегодня взрывается в Крыму, до этого были видео непосредственно из-под Донецка с детонацией большого склада боеприпасов. Тактика Украины понятна. Но насколько влияет уничтожение этих складов на ситуацию на фронте?

– Влияет, и достаточно существенно, поскольку все пути подвоза находятся практически под огневым контролем украинской армии. Поэтому уничтожение любых складов противника в его ближайшем или глубоком тылу влияет на поставки БК. Противник испытывает на отдельных направлениях снарядный дефицит, связанный в первую очередь с тем, что их логистика не успевает за потребностями подразделений российской артиллерии.

На нескольких направлениях мы имеем паритет, на некоторых направлениях мы имеем преимущество по артиллерии перед противником. При этом если номинально по количеству стволов они нас превосходят, то по количеству БК, мы можем сказать, мы имеем небольшой перевес.

– А если говорить про логистику, российские войска ее перестроили? Их тактика хранения этого оружия как-то изменилась после таких ударов?

– Да, они, безусловно, учатся, они стараются меньше использовать какие-то строения в селах, в небольших населенных пунктах и переходят на хранение непосредственно в лесопосадках, отрывая для этого специальные блиндажи, которые очень тщательно маскируют. И в этом россияне достигли достаточно серьезного успеха.

Алексей Александров, Новое Время