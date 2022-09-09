Со слезами и на коленях. Видеокадры как встречали украинских защитников в освобожденных городах

Военные заходили в город, а по обе стороны дорог люди радовались, поздравляли, выкрикивали «слава Украине», некоторые становились на колени.

«Господин президент, господин главнокомандующий, город Балаклея Харьковской области взят под контроль. Приказ исполнен. Российские оккупационные войска отошли. Спецподразделение Главного управления разведки "Kraken", — заявляют на видео на фоне украинского флага военные. Наши военные публикуют разгромленные колонны русских десантников, а еще разбитую технику в засаде россиян, а также множество боекомплектов, которые понадобятся и нам.





И именно на Харьковщине освобождены больше всего территорий – около 700 квадратных километров, заявили в Генштабе. «В целом с 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории. Благодарю армию, разведчиков, спецслужб за каждый украинский флаг, который установлен на днях», — заявил президент. О мощном продвижении и активных действиях наших военных на Харьковщине заявили в Генштабе. «Военные вклинились в глубину обороны противника до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе активных действий на Харьковском направлении освобождено более 20 населенных пунктов», — заявляет заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.И именно на Харьковщине освобождены больше всего территорий – около 700 квадратных километров, заявили в Генштабе. «В целом с 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории. Благодарю армию, разведчиков, спецслужб за каждый украинский флаг, который установлен на днях», — заявил президент. Днем продолжалась зачистка города, а уже вечером президент Владимир Зеленский подтвердил – Балаклея снова под сине-желтым флагом.

В Херсонском направлении ВСУ улучшили свое тактическое положение и продвинулись в глубину до 2 км. На Донецком направлении освободили село Озерное.





Со слезами на лице встречают украинских военных жители Балаклеи Харьковской области. Обнимали и кажется до конца не верили, что наши ребята стоят рядом, говорится в ТСН.