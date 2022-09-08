Наступление ВСУ на Балаклею: трофеи и пленный подполковник. ФОТО

На снятых украинскими военными под Балаклеей видео, в частности, — пленные российские военнослужащие. В том числе, кадры с таким высокопоставленным пленным — подполковником российской армии — опубликовал в своем telegram-канале аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Также в сети распространяются кадры трофейных средств радиоэлектронной борьбы, захваченных украинскими военнослужащими на оставленных россиянами позициях. Видео опубликовали на странице Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

Также «Бригада Богуна» показала видео с захваченных позиций армии РФ в районе Байрака — под Балаклеей.





Отметим также, что об успешности продвижения ВСУ в районе Балаклеи свидетельствуют последние изменения, внесенные на карту войны в Украине Deep State. За прошедшие сутки из-под контроля российских оккупантов вышли населенные пункты Вербовка и Волохов Яр. Последний находится у стратегически важной логистической артерии — трассы М-03, соединяющей Харьков, Чугуев, Балаклею и Изюм.

Не время называть освобожденные населенные пункты — Зеленский



«На этой неделе есть хорошие новости с Харьковщины. Видимо, все вы уже видели сообщения об активности украинских защитников, и, думаю, каждый гражданин чувствует гордость за наших воинов. Это заслуженная гордость, правильное чувство. Сейчас еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинское знамя», — сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил 25-ю воздушно-десантную бригаду, 92-ю отдельную механизированную бригаду и 80-ю десантно-штурмовую бригаду за храбрость и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач.

«Каждый успех наших военных на том или ином направлении меняет в пользу Украины и общую ситуацию по всему фронту. Чем сложнее оккупантам, чем больше у них потерь, тем лучше будут позиции у наших защитников на Донбассе, тем надежнее будет оборона Запорожья и Николаева, городов Днепропетровской области, тем быстрее сможем освободить Приазовье и весь юг», — добавил президент.

Арестович рассказал о Балаклее



«Мы не произносим это название. У нас тишина», — сказал Арестович в эфире ФейгинLIVE, отвечая на вопрос о Балаклее.