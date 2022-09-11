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Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Сентябрь » 11 » 23:21:00

Российские оккупанты обстреляли ТЭС Харькова: в области перебои с электричеством

Вчера, 23:21:00 315 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Российские оккупанты обстреляли ТЭС Харькова: в области перебои с электричеством

Российские оккупанты вечером, 11 сентября, обстреляли объект инфраструктуры Харькова. Из-за террористического акта русских погиб по меньшей мере один человек.

В отместку за провал на фронте и трусливое бегство из Харьковской области Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре - одной из ТЭС в Харьковской области. Из-за этого в ряде городов сейчас перебои с электричеством. 
 
Это очередная подлая попытка отрыграться на гражданском населении - ни на что другое Россия и ее армия уже не способны. Сегодня 11 сентября российские пропагандисты целый день бились в припадках, призывая бомбить электростанции и линии электропередач, чтобы оставить без света больницы и роддома. И вот теперь страна-террорист стала воплощать свои угрозы в жизнь. 
 
"Сначала Россия рассказывала жителям Харьковской области, что она пришла навсегда. Потом кинула тех, кто ей поверил, и свалила. А теперь ещё и оставила их без воды и электричества. Просто от обиды за собственную немощь. Классная помощь, вот это защитники!" - пишет журналист Казанский.
Тэги: электричество, ТЭС, ракетный удар, харьков
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