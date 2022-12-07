В Одессе, после ракетного удара россиян, серьёзные проблемы с электричеством

Также огромные проблемы с мобильной связью, не говоря уже о домашнем интернете. Счастливчики могут дозвониться лишь на открытых местах на улице, дома звонить кому-либо – «в рельсу».

Не ходит городской электротранспорт. Маршрутки не могут перевезти всех желающих, поэтому многие вынуждены добираться на работу и в магазин пешком. По вечерам город погружается в темноту, светофоры не функционируют, лишь на самых ключевых перекрестках работают регулировщики. Но в центре города много работающих заведений от генераторов.

В темноте езда по городу на автомобиле – тот еще квест, иногда из-за этого на улицах возникают огромные пробки и тянучки.

Пешеходам также приходится подсвечивать себя фонариками на пешеходных переходах – уличные фонари тоже погасли в большинстве мест.

В магазинах, которые подключены к генераторам, аншлаг, но не за продуктами, а в очередях на зарядку гаджетов.

Городской голова Геннадий Труханов еще три дня назад заявил, что ракетным ударом поражена одна из распределительных энергостанций и попросил горожан запастись терпением, заявив, что скоро последствия атаки будут устранены.

Отопление муниципальные службы уже во многих домах восстановили, возобновляется и подача воды. Власти обещают в ближайшее время решить и проблему с электричеством.

В Одессе, после ракетного удара россиян, уже третьи сутки серьёзные проблемы с электроснабжением. В большинстве районов до сих пор нет электричества, сообщают жители города и местные журналисты.