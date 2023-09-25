Как выглядит морской вокзал и гостиница в Одессе после атаки 25 сентября. ФОТО

В ночь на понедельник 25 сентября Одесскую область атаковали 19 ударных дронов и две сверхзвуковые ракеты «Оникс», сообщают украинские СМИ со ссылкой на военных. Кроме того, по разным областям Украины со сложными траекториями движения были запущены 12 «Калибров».

Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. Силы обороны юга заявили, что «Ониксы» разрушили зернохранилища, опубликовав фото, на которых видны последствия удара.

В Одессе существенные повреждения получил Морвокзал. В здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не работает, вспыхнул пожар. Её потушили.

«Отель на морском вокзале в Одессе был знаковым и ярким памятником для каждого, кто хоть раз бывал в нашем городе. Сегодня же Россия его уничтожила», — заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, также частично разрушены складское помещение и частный дом в Одесском районе.

От взрывной волны пострадала гражданская женщина — ее ранили обломками, заявил Кипер.

Россия не комментировала новый удар по Одессе. Одесская область подвергается регулярным воздушным атакам в середины июля после выхода из зерновой сделки.

Воздушные силы ВСУ в своем отчете сообщили, что удары по Украине в ночь на понедельник наносились дронами типа Shahed, противокорабельными двумя противокорабельными ракетами П-800 «Оникс» (из района Севастополя) и 12 крылатыми ракетами «Калибр» (с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря).

«Всего во время ночной атаки зафиксировано 33 средства воздушного нападения», — сказано в сообщении.

Сбить, по данным украинских военных, удалось 11 «Калибров» (девять над Одесской областью) и все 19 дронов. «Ониксы» сбить не удалось.

Фото последствий ракетного удара

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