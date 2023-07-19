Пожар на полигоне в Крыму. ВСУ теперь могут поражать военные цели на всей территории Крыма

В ночь на вторник 19 июля на военном полигоне в Кировском районе Крыма начался пожар, который привел к детонации склада с боеприпасами. Власти перекрыли федеральную трассу «Таврида» и сообщили об эвакуации более 2 тысяч человек. По данным местных пабликов и некоторых военных телеграм-каналов, полигон был обстрелян. Если пожар начался в результате удара ВСУ, это свидетельствует о том, что Украины теперь может наносить удары по военным объектам на всей территории полуострова.

Детали

Местные власти не назвали причины пожара. «Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы», — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Однако местный телеграм-канал «Крымский ветер», где появились первые сообщения о случившимся, писал, что взрывы на полигоне начались после прилетов.

Пророссийские военные блогеры пишут, что удар по полигону мог быть нанесен ракетой. Канал «Два майора» утверждает, что по складу могли попасть из украинского комплекса «Гром-2». «Рыбарь» и Grey Zone допускают, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow.

Телеграм-канал Mash писал, что пожар начался на складе боеприпасов, а местные жители на протяжении двух часов слышат взрывы. Baza уточняет, что взрывы начались около 4:30 утра и продолжаются более трех часов.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» в районе пожара. Кроме того, из четырех сел рядом с полигоном — Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное — планируется эвакуировать более 2 тысяч человек.

Россия в ночь на вторник также второй день подряд нанесла удар по Одессе, в результате атаки были повреждены несколько зданий. Также об ударах ракетами и беспилотниками сообщают в Киеве, Житомирской, Днепропетровской и Херсонской областях. Генштаб ВСУ сообщил, что за ночь Россия запустила по территории Украины 6 ракет «Калибр» и 35 дронов-камикадзе. Все ракеты и 31 из 35 дронов были уничтожены, утверждают в ВСУ.

Контекст

С начала войны России несколько раз приходилось перестраивать логистику из-за расширения возможностей ВСУ. В первый раз – когда Украина смогла наносить удары по складам и логистическим центрам после поставок систем HIMARS летом прошлого года. После того, как ВСУ смогли затопить флагман Черноморского флота крейсер «Москва», России пришлось отвести флот от украинских берегов. В конце прошлого года Украина смогла ударить морскими беспилотниками по Севастополю. После этого сообщалось об отводе подводных лодок из города.

Весной Украина впервые получила западные дальнобойные ракеты — Великобритания поставила Киеву Storm Shadow с дальностью до 250 км. Позже о поставке Киеву французского аналога британских ракет сообщили власти Франции. При помощи дальнобойных ракет Украина в том числе смогла дотянуться до военных объектов в Луганске, который с начала войны почти не обстреливался.

Сегодня 19 июля после взрыва вспыхнул сильный пожар на полигоне в Крыму. Удар по складу российских боеприпасов показывает, что ВСУ теперь могут поражать военные цели на всей территории Крыма.