Россия ударила ракетами по порту Одессы: там находилось зерно для экспорта

Утром субботы, 23 июля, Россия атаковала Одессу крылатыми ракетами типа "Калибр". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Россияне атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.

В комментарии руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что ракеты "Калибр" были выпущены из акватории Черного моря.

"О пострадавших информация пока не поступала", – добавила она.

Что предшествовало

Напомним, накануне, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна могут начаться уже в эту субботу. Согласно подписанному соглашению, РФ обязалась не стрелять по портам.

Реакция ОП "Вчера было договорено об экспорте зерна по морю, а сегодня россияне бьют по Одесскому порту. Это русская дипломатическая дихотомия", - отреагировал на обстрелы порта глава Офиса президента Андрей Ермак.

Во время атаки РФ по порту там находилось зерно для экспорта

В порту Одессы, который оккупанты атаковали крылатыми ракетами в субботу, 23 июля, находилось зерно, предназначавшееся на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.

"Количество я не скажу, потому что загруженностью занимается Мининфраструктуры, так это к ним. Мы уже ожидали завтра-послезавтра первые отправления", - рассказали в ведомстве.

Как сообщалось, 23 июля в Одессе прогремела серия взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно, что две ракеты из 4, которые запустила РФ из Черного моря, попали в порт, откуда на днях должны были отгрузить первую партию зерна на экспорт, о чем было договорено в ходе подписанного соглашения в Стамбуле 22 июля.

Россия снова нарушила свое же обещание не обстреливать порты, которое дала при подписании указанного соглашения. По словам пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, России понадобилось меньше суток, чтобы нарушить договоренности соглашения по "зерновому коридору". Утренний удар по порту Одессы был плевком главы Кремля Владимира Путина в лицо ООН и Турции.

Плевок Путина в лицо ООН и Турции

России понадобилось меньше суток, чтобы нарушить договоренности соглашения по "зерновому коридору". Утренний удар по порту Одессы был плевком главы Кремля Владимира Путина в лицо ООН и Турции. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"Меньше 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса поставить под сомнение договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе", - пишет Николенко.



По словам пресс-секретаря МИД, утренние удары по порту Одессы были плевком Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили усилия для достижения соглашения по "зерновым коридорах".

"Украина настаивает на необходимости неукоснительного выполнения договоренностей по восстановлению безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров Черным морем с трех портов: Одессы, Черноморска и Южного", - добавляет Николенко.

Украина призывает ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией ее обязательств. В случае невыполнения договоренностей, Москва будет нести ответственность за усиление глобального продовольственного кризиса.