Россия ночью 2 марта обстреляла Запорожье: ракета разрушила пятиэтажку. ВИДЕО

В результате ракетного удара по Запорожью в ночь на 2 марта почти полностью был разрушен пятиэтажный дом, заявил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По предварительной информации, при обстреле погибли два человека. При этом, по словам Куртева, не всех людей еще вытащили из-под завалов. В атаке он обвинил российские войска.

«Уже развернуты пункты помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты, коммунальными автобусами проходит эвакуация пострадавших людей», — добавил Куртев.

Видео В Запорожской обладминистрации уточнили, что при обстреле были разрушены три этажа здания. Власти региона предположили, что удар был нанесен зенитно-ракетным комплексом С-300.

Владимир Зеленский прокомментировал попадание ракеты в пятиэтажку в Запорожье

«Запорожье. Ночью оккупанты ударили по центру города. Есть попадание в многоэтажку. Разрушены 3, 4, 5-й этажи. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все», — написал президент Украины в телеграм-канале.

4 человека погибли

Число погибших в результате ночного удара по Запорожью выросло до четырех человек. Ранее сообщалось о трех погибших.

Еще восемь человек - ранены, пятеро считаются пропавшими без вести, среди них - ребенок, сообщают в Офисе генпрокурора.

Предварительно, произошло попадание ракеты С-300 в здание.

В Запорожье под обстрел попал пятиэтажный дом. По предварительным данным, погибли два человека