Россия ракетами обстреляла многоэтажки в Славянске, много погибшых и раненых: реакция Зеленского



Фото: facebook/Павел Кириленко

Фото: facebook/Павел Кириленко

Фото: facebook/Павел Кириленко

Российские террористы 14 апреля ракетами обстреляли жилые дома в Славянске. На сегодня известно о 5 погибших и 15 раненых. Президент Зеленский назвал действия окупантов очередным проявлением терроризма. Об этом он написал на своем телеграмм-канале."Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным также не оставим", — написал президент. и опубликовал видео с места трагедии.Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко добавил , что по состоянию на 18:00 известно о 5 погибших и 15 раненых. Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок.«Радио Свобода» сообщила, что из-под завалов спасли ребенка. Однако, он умер в машине скорой помощи, заявила позже советник по коммуникациям руководителя офиса президента Дарья Заривная.Оккупанты ракетами С-300 повредили 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля. На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы.

Напомним, 27 марта оккупанты запустили ракеты по центру Славянска. Тогда было известно о двух погибших и многих раненых.

Также города Славянск, что в Донецкой области, будут вынужденно эвакуировать детей. В то же время, опекунов, которые отказываются выезжать из региона, будут лишать обязанностей. Соответствующее решение приняли местные власти.