В декрете воспитывала дочь: в Днепре ракета убила женщину с ребенком, муж был в соседней комнате. ФОТО

В Днепре 28 апреля российская ракета попала в частный жилой дом. В нем погибли 31-летняя Ольга и ее двухлетняя дочь Вероника. Их муж и отец остался жив, потому что находился в соседней комнате. Сейчас он в шоковом состоянии.

Вся семья спала, когда около 4:30 утра раздался взрыв, рассказала в комментарии ТСН двоюродная сестра погибшей Татьяна.

Также пострадали родители Ольги, жившие вместе с супругами в доме. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Татьяна рассказала, что погибшая всю жизнь прожила в Днепре, а после начала полномасштабного вторжения семья никуда не уезжала из города. Женщина находилась в декрете и воспитывала дочь.

В Днепропетровской областной военной администрации отметили, что Ольга из-за войны перебралась в родительский дом. Думала, что в частном секторе безопаснее и надеялась уберечь ребенка.

Слева — Татьяна, справа — погибшая от ракетного удара днепрянка Ольга/Фото предоставила родственница погибшей

Ольга погибла в результате ракетного удара по Днепру/Фото предоставила родственница погибшей

По словам родственницы погибшей, обломки ракеты попали именно в комнату, где спали Ольга с Вероникой. Она полностью разрушена.

"Я никогда не думала, что это коснется меня и моей семьи. Сегодня утром ракета убила мою двоюродную сестру и двоюродную племянницу. Дядя и тетя в средней тяжести в больнице. Дом непригоден для жизни. Почивайте, мои ангелочки, я вас очень люблю", – написала сестра погибшей в Сети.

Женщина собирает деньги для помощи семье.

Погибшая Вероника и ее двоюродная тетя Татьяна/Фото дала родственница погибшей

Погибшая Ольга с дочкой Вероникой в Днепре / Фото: Днепропетровская ОГА

Ракетный удар по Днепру

В ночь на 28 апреля российская армия совершила массовую ракетную атаку по Украине. Взрывы раздались в Днепре, Умани, Украинке Киевской области.

Дом семьи в Днепре разрушила российская ракета / Фото: Суспільне



На Днепропетровщине силам противовоздушной обороны удалось сбить семь российских крылатых ракет, но произошло разрушение частного дома. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Кроме того, три человека пострадали: 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести госпитализировали, 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Также в результате ракетного удара было разрушено здание частного предприятия. Там вспыхнул пожар.



В частный дом в Днепре попала российская ракета / Фото: Суспільне