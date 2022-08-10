Российские военные обстреляли жилые кварталы г.Марганец. Погибли 12 мирных жителей

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По его данным, российские военные выпустили 80 реактивных снарядов по жилым кварталам области.

Как сообщил Резниченко, под обстрел попали город Марганец и район населенного пункта Мировое.

В результате обстрела в Марганце, по словам Резниченко, погибли 12 человек, еще 11 находятся в больнице (пятеро из них - в тяжелом состоянии).

В городе повреждено более 20 многоэтажек, центр предоставления административных услуг, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько административных помещений.

Кроме того, по словам Резниченко, в одном из сел Днепропетровской области погибла женщина, дом которой был полностью разрушен.

Российские военные в ночь на 10 августа обстреляли из реактивных систем "Град" Днепропетровскую область Украины, сообщил глава региона Валентин Резниченко.