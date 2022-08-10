Российские военные обстреляли жилые кварталы г.Марганец. Погибли 12 мирных жителей

Российские военные в ночь на 10 августа обстреляли из реактивных систем "Град" Днепропетровскую область Украины, сообщил глава региона Валентин Резниченко.
По его данным, российские военные выпустили 80 реактивных снарядов по жилым кварталам области.
Как сообщил Резниченко, под обстрел попали город Марганец и район населенного пункта Мировое.
В результате обстрела в Марганце, по словам Резниченко, погибли 12 человек, еще 11 находятся в больнице (пятеро из них - в тяжелом состоянии).
В городе повреждено более 20 многоэтажек, центр предоставления административных услуг, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько административных помещений.
Кроме того, по словам Резниченко, в одном из сел Днепропетровской области погибла женщина, дом которой был полностью разрушен.