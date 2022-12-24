Центр города Херсон обстреляли градами. Погибло 10 человек. ФОТО. ВИДЕО

Сегодня 24 декабря, центр города Херсона попал под обстрел, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его данным, в настоящий момент известно о пяти погибших и 20 раненых.
«Россияне совершили очередной террор — обстреляли центр города. Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, многие люди на улице», — пишет Тимошенко.
Погибло 10 человек
Число погибших в Херсоне в результате утреннего обстрела выросло до 10 человек, сообщил глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич.
"На этот момент у нас 55 раненых и 10 погибших в результате удара по центру города. 18 раненых - в тяжелом состоянии, сказал он. Среди раненых - шестилетний ребенок", - сказал Янушевич в эфире телемарафона.