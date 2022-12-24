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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Декабрь » 24 » 19:47:12

Центр города Херсон обстреляли градами. Погибло 10 человек. ФОТО. ВИДЕО

Вчера, 19:47:47 348 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Центр города Херсон обстреляли градами. Погибло 10 человек. ФОТО. ВИДЕО

Сегодня 24 декабря, центр города Херсона попал под обстрел, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его данным, в настоящий момент известно о пяти погибших и 20 раненых.
 
«Россияне совершили очередной террор — обстреляли центр города. Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, многие люди на улице», — пишет Тимошенко.

Погибло 10 человек 

Число погибших в Херсоне в результате утреннего обстрела выросло до 10 человек, сообщил  глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич.
 
"На этот момент у нас 55 раненых и 10 погибших в результате удара по центру города. 18 раненых - в тяжелом состоянии, сказал он. Среди раненых - шестилетний ребенок", - сказал Янушевич в эфире телемарафона.
 
Ранее прокуратура сообщала о восьми погибших.
 
Тэги: Херсон, грады, война в Украине, теракт
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