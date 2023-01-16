Дмитрий Голенков, летчик авиационной группы, которая бомбила Днепр: «Что, я прямо на кнопку нажимал или в этом самолете сидел?»

Журналисты российского издания "Важные истории" дозвонились до обвиняемых (по версии СБУ) в ракетном ударе по Днепру 14 января, в результате которого погибли 40 мирных жителей.
Ранее, Служба Безопасности Украины опубликовала данные шести военных из 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Он дислоцируется в населенном пункте Шайковка в Калужской области.
СБУ идентифицировала военных РФ
Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к этой ракетной атаке причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:
- командир 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;
- командир авиационного отряда 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года;
- начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Голенков Дмитрий, 01.09.1978 года;
- штурман 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года;
- штурман 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года;
- инженер по авиационному вооружению 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года.
Журналисты издания "Важные истории
" нашли их контакты. Однако, ответить на вопросы журналистки согласились двое. Вот фрагмент разговора с Дмитрием Голенковым
. По данным СБУ, он начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Шайковка.
"Не можете вы из России быть! Вы, девушка, наверное, с Украины. В России журналисты не задают такие вопросы. Журналисты вообще вопросы не задают. Зачем вы мне задаете вопрос "А что вы думаете?".
«Что, я прям, блядь, на кнопку нажимал или в этом самолете сидел? <...> Какие люди? Про что ты вообще говоришь, я не понимаю?
"Если ты украинская шкура, то и говори с нами на украинском!"
"Крым все равно наш, бля. Все остальное — тоже наше. Чё ты хочешь от меня?"
"Вы (Украина) регион России. Один единственный регион России. Вы даже разными регионами не будете. РОССИЯ!! РОССИЯ!!!".
Вот и поговорили...