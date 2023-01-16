Дмитрий Голенков, летчик авиационной группы, которая бомбила Днепр: «Что, я прямо на кнопку нажимал или в этом самолете сидел?»

Ранее, Служба Безопасности Украины опубликовала данные шести военных из 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Он дислоцируется в населенном пункте Шайковка в Калужской области.

СБУ идентифицировала военных РФ

Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к этой ракетной атаке причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:

командир 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;

командир авиационного отряда 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года;

начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Голенков Дмитрий, 01.09.1978 года;

штурман 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года;

штурман 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года;

инженер по авиационному вооружению 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года.



Журналисты издания "Дмитрием Голенковым. По данным СБУ, он начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Шайковка. Журналисты издания " Важные истории " нашли их контакты. Однако, ответить на вопросы журналистки согласились двое. Вот фрагмент разговора с. По данным СБУ, он начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Шайковка.

"Не можете вы из России быть! Вы, девушка, наверное, с Украины. В России журналисты не задают такие вопросы. Журналисты вообще вопросы не задают. Зачем вы мне задаете вопрос "А что вы думаете?".

«Что, я прям, блядь, на кнопку нажимал или в этом самолете сидел? <...> Какие люди? Про что ты вообще говоришь, я не понимаю?

"Если ты украинская шкура, то и говори с нами на украинском!"

"Крым все равно наш, бля. Все остальное — тоже наше. Чё ты хочешь от меня?"

"Вы (Украина) регион России. Один единственный регион России. Вы даже разными регионами не будете. РОССИЯ!! РОССИЯ!!!".

Вот и поговорили...

Журналисты российского издания "Важные истории" дозвонились до обвиняемых (по версии СБУ) в ракетном ударе по Днепру 14 января, в результате которого погибли 40 мирных жителей.