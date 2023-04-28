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Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Апрель » 28 » 07:31:57
 

Ракетный удар 28 апреля. В Умани попали в многоэтажку, а в Днепре разрушили частный дом. ВИДЕО

Вчера, 07:48:57 640 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ракетный удар 28 апреля. В Умани попали в многоэтажку, а в Днепре разрушили частный дом. ВИДЕО

Этой ночью 28 апреля Украина подверглась новой ракетной атаке. В ходе ракетного удара россиян, в Умани ракета попала в многоэтажку, а в Днепре разрушила частный дом. Украинские власти сообщают о пяти погибших.
 
В Умани ракета попала в девятиэтажный жилой дом и складские помещения, сообщает глава Черкасской обладминистрации Игорь Табурец. В результате удара по городу погибли три человека и еще восемь ранены, пишет он.
 
В Днепре одна из ракет разрушила частный дом, в результате чего погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина, сообщил глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак. Кроме того, три человека получили ранения.
 
В районе Киева были сбиты 11 ракет и два беспилотника, пишет глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. О пострадавших не сообщается.

По состоянию на 08:30:

  • В Умани уже 3 погибших и 8 раненых в результате ракетной атаки ночью, – ОВА
  • В Днепре российские ракеты убили молодую женщину и 3-летнего ребенка
  • В Киевской области травмировано 2 человек. 
 
 

Видео

 
 
Тэги: днепр, война в Украине, Умань, ракетный удар
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