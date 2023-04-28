Ракетный удар 28 апреля. В Умани попали в многоэтажку, а в Днепре разрушили частный дом. ВИДЕО

Этой ночью 28 апреля Украина подверглась новой ракетной атаке. В ходе ракетного удара россиян, в Умани ракета попала в многоэтажку, а в Днепре разрушила частный дом. Украинские власти сообщают о пяти погибших.
В Умани ракета попала в девятиэтажный жилой дом и складские помещения, сообщает глава Черкасской обладминистрации Игорь Табурец. В результате удара по городу погибли три человека и еще восемь ранены, пишет он.
В Днепре одна из ракет разрушила частный дом, в результате чего погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина, сообщил глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак. Кроме того, три человека получили ранения.
В районе Киева были сбиты 11 ракет и два беспилотника, пишет глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. О пострадавших не сообщается.
По состоянию на 08:30:
- В Умани уже 3 погибших и 8 раненых в результате ракетной атаки ночью, – ОВА
- В Днепре российские ракеты убили молодую женщину и 3-летнего ребенка
- В Киевской области травмировано 2 человек.
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