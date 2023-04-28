Ракетный удар 28 апреля. В Умани попали в многоэтажку, а в Днепре разрушили частный дом. ВИДЕО

В Умани ракета попала в девятиэтажный жилой дом и складские помещения, сообщает глава Черкасской обладминистрации Игорь Табурец. В результате удара по городу погибли три человека и еще восемь ранены, пишет он.

В Днепре одна из ракет разрушила частный дом, в результате чего погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина, сообщил глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак. Кроме того, три человека получили ранения.

В районе Киева были сбиты 11 ракет и два беспилотника, пишет глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. О пострадавших не сообщается.

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