Ракетный удар по дому в Днепре стал самым смертоносным: 29 человек погибли, 73 пострадали, 27 человек остаются под завалами

В результате попадания российской ракеты X-22 в жилой дом в Днепре погиб как минимум 21 человек, еще 73 жителя пострадали, поиски 35 человек продолжаются, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

​​Последний раз число жертв обстрела гражданских объектов в одной области превышало 20 человек в сентябре 2022 года.

Среди погибших и пострадавших есть дети, добавил Лукашук: 1 ребенок погиб, 14 пострадали.

На месте попадания ракеты продолжают работать экстренные службы и волонтеры, развернута бригада Красного креста. Из-под завалов продолжают доставать пострадавших. К утру 15 января спасатели успели разобрать почти половину завалов, так как продолжаются поиски выживших и работать приходится преимущественно вручную, сообщил заммэра Днепра Михаил Лысенко. По его словам, спасательные работы должны завершить примерно к 3 часам ночи.

Ракета выпущена из Курской области

По жилому дому в Днепре попала российская крылатая ракета Х-22, выпущенная днем с территории Курской области, заявили в Генштабе ВСУ. Украинская ПВО не имеет вооружений, способных сбивать такие ракеты, ни один из более 210 ударов Х-22 по Украине не был отражен, уточнили в Генштабе, подчеркнув, что при применении с больших расстояний отклонение Х-22 от цели может составлять сотни метров.

Число жертв в результате попадания ракеты по дому в Днепре стало максимальным в результате одного удара с 30 сентября. Тогда из-за удара по гуманитарной колонне в Запорожской области погибли 32 человека, около 50 получили ранения. Во всех регионах Украины число погибших гражданских превышало 21 человека за день последний раз 10 октября. Тогда в ходе первой массированной атаки на энергообъекты погибли 23 человека, 100 были ранены.

Россия дважды обстреляла города в Украине

Накануне Россия дважды обстреляла украинские города. Рано утром 14 января удары были нанесены по Николаевской, Харьковской и Запорожской областям, а также Киеву. По столице, вероятно, были запущены ракеты типа «Искандер»: украинские власти говорили, что у России остался только их «критический запас».

Днем 14 января Россия возобновила обстрелы граждан Украины: по всей территории Украины были зафиксированы как минимум три попадания в объекты критической инфраструктуры — в Львовской и Харьковской областях. Взрывы прозвучали в Киеве и Одессе.



Всего за субботу российские террористические войска нанесли 3 авиационных, 57 ракетных ударов и 69 ударов из реактивных систем залпового огня, сообщили в Генштабе ВСУ. Из 41 высокоточной ракеты ВСУ удалось сбить 26, уточнили в Генштабе.