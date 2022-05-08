Парадный «катер Путина» был уничтожен украинским «Байрактаром»: катер утонул. ФОТО

Это специально оборудованный парадный катер, на борту которого российский президент Владимир Путин несколько раз принимал военные парады в Санкт-Петербурге и Севастополе в Крыму.

Юнармеец Балтики».



На начало войны в составе черноморского флота рф было семь таких катеров. Вероятно, из-за этого пришлось перебрасывать их с Балтики.



Напомним, недавно у Змеиного были поражены два таких катера, а Например, прошлой ночью у Змеиного уничтожили еще один такой же катер с Балтийского флота под названием «».На начало войны в составе черноморского флота рф было семь таких катеров. Вероятно, из-за этого пришлось перебрасывать их с Балтики.Напомним, недавно у Змеиного были поражены два таких катера, а вчера украинские беспилотники утопили три и повредили еще один. Вероятно, нехватка «рапторов» вынудила россиян использовать для боевой задачи белоснежный «членовоз».

Фото парадного «катера Путина»







Быстроходный патрульный катер типа «Раптор» с бортовым номером 001 прошлой ночью был поражен украинским «Байрактаром» и затонул недалеко от острова Змеиный.В расположении издания «Думская» есть фото этого катера незадолго до атаки. Среди систершипов его выдает белый цвет корпуса.Отметим, что гордость российского флота – быстроходные и маневренные «Рапторы» – были выпущены малой серией и даже имеют имена (обычно корабли четвертого ранга номерные).