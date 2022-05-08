Парадный «катер Путина» был уничтожен украинским «Байрактаром»: катер утонул. ФОТО

Быстроходный патрульный катер типа «Раптор» с бортовым номером 001 прошлой ночью был поражен украинским «Байрактаром» и затонул недалеко от острова Змеиный.
В расположении издания «Думская» есть фото этого катера незадолго до атаки. Среди систершипов его выдает белый цвет корпуса.
Это специально оборудованный парадный катер, на борту которого российский президент Владимир Путин несколько раз принимал военные парады в Санкт-Петербурге и Севастополе в Крыму.
Отметим, что гордость российского флота – быстроходные и маневренные «Рапторы» – были выпущены малой серией и даже имеют имена (обычно корабли четвертого ранга номерные).
Например, прошлой ночью у Змеиного уничтожили еще один такой же катер с Балтийского флота под названием «Юнармеец Балтики
».
На начало войны в составе черноморского флота рф было семь таких катеров. Вероятно, из-за этого пришлось перебрасывать их с Балтики.
Напомним, недавно у Змеиного были поражены два таких катера, а вчера украинские беспилотники утопили
три и повредили еще один. Вероятно, нехватка «рапторов» вынудила россиян использовать для боевой задачи белоснежный «членовоз».
Фото парадного «катера Путина»