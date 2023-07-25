Как российский террорист Игорь «Стрелков» Гиркин поддерживал войну, критиковал Путина и попал в тюрьму

Бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (в публичной деятельности использует псевдоним Стрелков) стал фигурантом дела о призывах к экстремистской деятельности. Ему грозит до пяти лет колонии. Стрелкова отправили в СИЗО, несмотря на его обещания не скрываться от следствия. На Западе Стрелков — осужденный на пожизненное военный преступник. В России — один из самых заметных сторонников войны и при том критик Владимира Путина со стороны «ультрапатриотического» лагеря.

Силовики забрали Стрелкова из московской квартиры около полудня, сообщила днем в пятницу его жена Мирослава Регинская. «Со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении», — заявила она. Пост с ее цитатой появился днем в канале Стрелкова на 875 тысяч подписчиков. В момент задержания мужа ее не было дома.

К вечеру на сайте Мещанского суда появилась карточка дела, из которой выяснилось, что бывшего военного деятеля сепаратистской «республики» обвиняют в призывах через интернет к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Стрелков уже заочно осужден, правда не в России. В ноябре 2022 года окружной суд Гааги признал его виновным в крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года и заочно приговорил к пожизненному заключению.

«Государев человек»

Когда Стрелкова заочно судили в Гааге, его не защищал никто. А в Мещанском районном суде Москвы его защитником оказался адвокат Александр Молохов. Он в разное время защищал основателя «МММ» Сергея Мавроди, националиста Даниила Константинова, чиновницу Минобороны Евгению Васильеву, Настю Рыбку, лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина и даже умершего в тюрьме Сергея Магнитского. В 2014 году адвокат баллотировался от «Яблока» в Мосгордуму.

Со своим подзащитным он встретился уже в суде. Того доставили около пяти вечера и посадили в «аквариум». На Стрелкове-Гиркине была рубашка цвета хаки, с прессой он не общался. Рядом с «аквариумом» стоял сотрудник ФСБ с закрытым маской лицом.

АВТОР ФОТО,SERGEI BOBYLEV/TASS Игорь Гиркин (Стрелков) во время избрания меры пресечения в Мещанском суде.

«Гиркин является известной личностью, имеет связи в правоохранительных органах», — так следователь ФСБ обосновал необходимость ареста лидера «рассерженных патриотов» (цитата по «Медиазоне», внесенной в России в реестр «иностранных агентов»). Следователь отметил, что Стрелков служил в «подразделении, которое проводит оперативно-розыскную деятельность», а значит имеет навыки конспирации и может легко скрыться.

«Это, скорее, в плюс Игорю Ивановичу, что он человек системы. Государев человек!» — возразил следствию адвокат Молохов. Он сообщил суду, что Стрелков вину не признает, но «не намерен что-то скрывать, мешать следствию», и назвал аргументы ФСБ голословными.

Сам Стрелков просил суд о домашнем аресте, ссылаясь на стенокардию второй степени и необходимость приема лекарств.

«Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границу откровенно смешно, я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола, я осужден Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за преступление, которое не совершал, — сказал Стрелков. — Как офицер службы государственной безопасности я ни в коем случае не собираюсь скрываться от следствия».

Судью Олесю Менделееву обвиняемый не убедил — она отправила его в СИЗО, удовлетворив ходатайство следствия. Год назад судья Менделеева приговорила московского муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии за распространение «фейков» о российской армии.

Кого еще в России судили за призывы к экстремизму По той же статье, что и Стрелкова, сейчас судят Алексея Навального. Ч.2. ст. 280 УК есть в списке статей, по которым 4 августа оппозиционеру вынесут очередной приговор. За время полномасштабной войны с Украиной только московские суды вынесли пять приговоров по обвинению в призывах к экстремизму с использованием интернета. Эту статью вменяли обвиняемым и в более серьезных преступлениях — например, житель Углича Денис Попов получил восемь лет по статье о покушении на теракт и за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. В декабре 2022 года обвинение в таких же призывах предъявили фигуранту «московского дела» Владиславу Синице, который в тот момент уже отбывал срок по статье о возбуждении ненависти или вражды с 2019 года. В апреле 2023-го два года получил по ч.2. ст.280 УК РФ националист из Перми Артем Шипиловских. Бывшего оператора ФБК ( в России структура признана экстремистской и запрещена) Павла Зеленского в 2021 году приговорили по этому составу к двум годам колонии за два твита о самоубийстве журналистки Ирины Славиной, кассационный суд позже смягчил ему режим до колонии-поселения. В 2019 году по ч.2 ст 280 УК приговорили к трехлетнему сроку условно за видеоролики в YouTube московского студента Егора Жукова.

«Клуб рассерженных идиотов»

Как выяснилось в суде, ФСБ возбудила дело в отношении Стрелкова 18 июля. Поводом стали посты в его телеграм-канале от 25 мая. Как заявил Молохов, его подзащитный не отрицает, что «выразил свое мнение по поводу проблематики, связанной с Крымом и по поводу того, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков».

Единственное доказательство — заключение специалиста института криминалистики ФСБ, отметил адвокат: «Там анализируются два этих поста от 25 мая 2022 года, вот эта крымская проблематика и вопрос про безобразие, если не выплачивается денежное довольствие». По его словам, в деле есть «лишь какое-то непонятный опрос жителя Крыма, который прочитал пост Стрелкова и испытал некое возмущение».

РБК со ссылкой на свои источники сообщал, что Стрелкова могли задержать по заявлению Дмитрия Петровского, который работал хирургом в ЧВК «Вагнер». Он и сам известен критикой властей. Петровский работал в Ярославле пластическим хирургом, там же стал общественным активистом. В марте 2016 года он устроил акцию «Альтернативная Масленица», во время которой желающие могли сжечь чучела ярославских чиновников. В том же 2016-м избрался муниципальным депутатом от «Единой России», но в 2018 году его исключили из партии за высказывания об отмене бесплатной медицины и пенсий.

АВТОР ФОТО,HTTPS://VK.COM/KRPRUS Июнь 2023, конференция «Клуба рассерженных патриотов»

Петровский подтвердил Би-би-си, что обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить заявления Стрелкова. Он не знает, легло ли в основу уголовного дела именно это заявление — на следственные действия его не вызывали. «Поводом стало то, что гражданин Гиркин выступает против нашей страны, выдавая себя за патриота, — пояснил Петровский Би-би-си. — Он допустил высказывания, оскорбляющие страну, президента, это послужило поводом того, что я написал обращение в Генпрокуратуру».

По его словам, Стрелков высказывался «деструктивно».

«Если посмотреть его ленту телеграм-канала, она вся является призывом к экстремистской деятельности. Начиная с 18 июля, он допускал высказывания, пробуждающие экстремистские желания различных группировок», — заявил Петровский. Процитировать эти высказывания он отказался.

Стрелков 18 июля называл «ничтожеством» и «трусливым бездарем» человека «во главе страны», ругал окружение Владимира Путина и ЧВК «Вагнер». Но его высказывания последних недель ничем не выделяются из его же повседневной риторики последнего года.

Петровский никогда со Стрелковым не общался, но уверен: тот со своим «Клубом рассерженных патриотов» хочет попросту «припасть к бюджетным деньгам»: «Они никакие не патриоты, они клуб рассерженных идиотов».

Не менее жестко в адрес первых лиц государства (но не Путина) высказывался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, но Петровский считает, что слова «повара Путина» и попытка военного мятежа с убитыми военными не заслуживают уголовного преследования: «Наше возмущение теми проблемами в Минобороны законно, а то, что сотрудники его высказали — нормально. Нормально, что граждане доводят свое возмущение до первых лиц».

Начал войну, сбил «Боинг», продал медаль

Игорь Гиркин получил историческое образование, но вместо карьеры в науке уехал воевать в Приднестровье, где шел гражданский конфликт. Потом воевал в Боснии. Согласно официальной биографии, он прошел срочную службу во время первой чеченской войны, затем остался служить по контракту и в итоге оказался в частях специального назначения ФСБ. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и уволился из ФСБ в звании полковника в 2013 году.

В январе 2014 года, в разгар Майдана, Стрелков-Гиркин в качестве сотрудника службы безопасности «православного олигарха» Константина Малофеева оказался в Киеве для сопровождения «Даров волхвов», которые в столицу Украины доставили с Афона под эгидой РПЦ.

Уже в марте он принимал участие в захвате Крыма, а в апреле с небольшим отрядом захватил город Славянск в Донецкой области, с чего начался вооруженный конфликт на востоке Украины. Позднее Стрелков рассказывал газете «Завтра»: «Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд».

АВТОР ФОТО,MIKHAIL POCHUEV/TASS 2014 год. Игорь Гиркин (Стрелков) во время общения с журналистами в захваченном сепаратистами здании СБУ.

Как вспоминал в своей книге «85 дней Славянска» включенный США в список террористов «координатор добровольцев Донбасса» Александр Жучковский, некие люди из Москвы якобы пытались запретить Стрелкову заходить в Донецкую область, но тот проигнорировал поступавшие сигналы, самостоятельно принял решение о пересечении границы и таким образом разжег продолжающийся до сих пор конфликт.

В первые недели Стрелков предпочитал сохранять анонимность, выступая на публике в балаклаве. 26 апреля 2014 года он впервые дал интервью с открытым лицом и сразу стал героем прокремлевских СМИ, которые активно поддерживали «ополчение Славянска».

Бои за Славянск продолжались вплоть до 5 июля. На протяжении всего этого времени Стрелков, почти как Евгений Пригожин минувшей зимой, требовал от Москвы военную технику и снаряды, но не дождался ни того, ни другого. Тогда он вывел своих боевиков в Донецк, где провозгласил себя себя «министром обороны ДНР».

Уже 17 июля в небе над Донбассом был сбит малазийский «Боинг» МН-17. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Стрелков на протяжении последующих лет комментировал катастрофу так: «Ополчение не сбивало». В день катастрофы в паблике «Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича» появился пост о якобы сбитом украинском Ан-26 с комментарием «предупреждали же не летать в нашем небе». На видео в посте был дым от падения обломков «Боинга». Пост удалили, когда выяснилось, что на самом деле сбит гражданский самолет.

АВТОР ФОТО,EPA 2019 год. Нидерланды. Шеф полиции Уилберт Полиссен из Объединенной следственной группы на пресс-конференции о расследовании катастрофы самолета Malaysia Airlines MH17.

Суд посчитал убедительными доказательства того, что «Боинг» был сбит ракетой из системы «Бук», пущенной из хутора Первомайский близ Снежного. Троих фигурантов — Стрелкова, а также Сергея Дубинского (позывной «Хмурый», в то время заместитель Стрелкова) и его подчиненного, гражданина Украины Леонида Харченко приговорили к пожизненному заключению.

15 августа 2014 года Игорь Стрелков покинул территорию Украины и вернулся в Россию. Вскоре пост «главы ДНР» покинул и российский политтехнолог Александр Бородай, которого сменил житель Донецка Александр Захарченко.

Стрелков и Бородай много лет были друзьями, но по итогам тех событий разругались. Бородай остался лоялен российским властям, продолжал выступать в центральных СМИ и стал депутатом Госдумы. Стрелков же занял критическую позицию, его перестали упоминать на ТВ. Он создал небольшой фонд «Новороссия», через который пытался помогать бывшим подчиненным.

«По телевизору нас больше не показывают, у большинства людей создается ощущение, что Донбасс идет к миру, потому что о ежедневных обстрелах и гибели людей в новостях больше не сообщают, мода на эту тему прошла и поступления гуманитарной помощи резко сократились: где-то девять к одному, если сравнивать с прошлым годом», — жаловался он в октябре 2016-го. Фонд занимал несколько комнат в здании бывшей усадьбы Птицына-Залогиной неподалеку от метро «Таганская», а стены стрелковского кабинета украшали портреты Владимира Путина и Николая II.

АВТОР ФОТО,HTTP://NOVOROSSIA.PRO/ 2016 год. Заседание в фонде Стрелкова

В 2017 году Стрелков поучаствовал в дебатах с Алексеем Навальным, к которому всегда относился враждебно, хотя они оба критиковали власть — правда, с разных позиций.

В 2019-м Стрелков выставил на продажу медаль, полученную после аннексии Крыма. «Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу „залатать“ имеющимися наличными средствами», — объяснял он свое решение.

После российского вторжения в Украину в 2022-м году Стрелков несколько раз пытался поехать воевать. В августе его задержали в аннексированном Крыму, когда он пытался попасть в зону боевых действий — сбрив усы и по паспорту на имя Сергея Рунова. Стрелков факт своего задержания отрицал и обещал: «На фронте я рано или поздно буду непременно».

Последнюю попытку попасть на фронт он предпринял в октябре 2022-го. Он выпал на время из публичного пространства, а в социальных сетях появилось несколько его фотографий, предположительно, из приграничной Ростовской области. 5 декабря 2022 года он объявил о возвращении в Москву и больше не пытался добраться до фронта.

«Верховный Некомандующий» и «Фанерный Маршал»

Одновременно Стрелков занимался раскруткой в соцсетях (где, впрочем, был активен и раньше). Война явно подстегнула интерес к его персоне — у телеграм-канала «Стрелков Игорь Иванович» к дню задержания было около 875 тысяч подписчиков, что почти вдвое больше, чем, например, у главы RT Маргариты Симоньян.

Стрелков проводил стримы, но вскоре после начала войны его канал на YouTube заблокировали: пришлось ходить в эфиры к другим блогерам и осваивать малоизвестные платформы.

Примечательно, что высказывания Стрелкова активнее расходились не в среде пророссийских блогеров и СМИ, а в оппозиционных (и даже в украинских) каналах. Объяснить это несложно — все последние месяцы Стрелков активно критиковал власть.

Высказываться о проблемах «специальной военной операции», конечно, позволял себе не только он. Би-би-си рассказывала о том, как в прошлом году, на фоне успешного украинского контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях, критика в адрес армии просочилась в публичное поле. Но тон, который выбрал Стрелков, сильно отличался от осторожного недовольства «военкоров» в адрес отдельных генералов или военных решений.

«Верховный некомандующий» (Владимир Путин — Би-би-си), «Фанерный маршал» (Сергей Шойгу), «раззолоченные петухи» и «клоуны» (российские генералы), «Чорный клоун» (Евгений Пригожин), «Генерал Му-Му» (Валерий Герасимов), «наши кретины» (российские чиновники). Эти эпитеты — не самые жесткие из тех, которыми Стрелков на ежедневной основе описывал российскую правящую верхушку.

Точку зрения Стрелкова на происходящее можно описать примерно так: некомпетентное военное руководство неэффективно ведет войну и провалило работу по укреплению границы, а гражданские чиновники не смогли перевести страну «на военные рельсы», из-за чего Россия оказалась перед угрозой военного поражения и потенциального развала.

Вот типичная цитата: «Сегодняшняя речь Верховного Некомандующего перед военкорами мгновенно развеяла весь мой сдержанный оптимизм, возникший по результатам первой недели вражеского наступления. Я не могу охарактеризовать его иначе, нежели словами т. Швондера из „Собачьего сердца“: „Это… какой-то позор!“»

Весной Стрелков объявил о создании «Клуба рассерженных патриотов» (КРП). Председателем назначили Павла Губарева, известного тем, что в 2014 году объявил себя «губернатором» Донецкой области.

АВТОР ФОТО,SERGEI BOBYLEV/TASS 21 июля 2023 года. Павел Губарев задержан за пикет после избрания меры пресечения Игорю Стрелкову

Стрелков и Губарев деятельно взялись за проект — успели открыть отделение в Петербурге, устроили в Москве конференцию с участием 400 человек. Там Стрелков грозил, что КРП встретит следующий кризис в России «серьезной политической силой». А еще призывал Путина уйти в отставку, если он не готов «взять на себя ответственность за войну».

Собирался ли Стрелков превращать КРП в реальную политическую силу, не ясно. Определенной узнаваемостью он пользовался — к маю 2015-го доля россиян, которые знали о Стрелкове выросла составляла 27%, сообщал «Левада-центр» (внесен в реестр «иностранных агентов»). С популярностью дело хуже — «левадовский» опрос москвичей в 2022 году показал, что лишь 0,4% жителей российской столицы «более всего» доверяют именно Стрелкову. Его опередили и Навальный (2.6%), и Шойгу (11.8%).

«Патриотическая» общественность сначала относилась к пламенной риторике Стрелкова настороженно, а затем стала осуждать за излишнюю и неуместную критичность. Например, пропагандист Владимир Соловьев в конце января назвал Стрелкова «голодранцем, который не способен ни собственную жопу найти при дневном освещении, ни линию боевого соприкосновения». И обвинил Стрелкова в том, что тот «трусливо бежал из Славянска».

В апреле телеграм-канал Mash писал, что Стрелкова собираются проверить по административной статье о дискредитации армии — якобы из-за видеороликов и возможного мошенничества со сбором денег на войну. Многим это понравилось. Например, депутату Госдумы Олегу Матвейчеву: «Стрелков вообще не понимает, что происходит, какова стратегия наших действий. Своим глупым умишком пытается понять планы высших. Но вместо того, чтобы подумать, что не он самый умный на свете, а там тоже не дураки сидят, он всех поливает грязью».

Как в Украине воспринимают происходящее со Стрелковым?

Объясняет корреспондент Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко:

Казалось бы, какая неоднозначность может быть в восприятии Игоря Стрелкова в Украине? Но вспомним события одного майского вечера 2020 года на киевском Подоле. Известный журналист Дмитрий Гордон (в России признан «иностранным агентом») сидит в своем офисе и по видеосвязи берет у Игоря Стрелкова интервью, называя его при этом «человеком убеждений», «исторической личностью». Интервью длится почти четыре часа, и еще до его окончания возле здания, обвешанного портретами Гордона, собираются несколько десятков протестующих, для которых сам факт разговора украинского журналиста с этим персонажем пребывал далеко за гранью нормальности.

Пострадавшие в результате этого протеста стены офиса Гордона — лучшее доказательство того, что со Стрелковым в Украине «не все так однозначно». Вот и сейчас, после начала большой войны, он вряд ли мог бы считаться главным российским ньюсмейкером в украинском информационном поле, цитировать его в традиционных СМИ считалось явным моветоном.

Тем не менее, свой круг почитателей у бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР явно был. В телеграме довольно популярны ролики, в которых Стрелков с характерными интонациями подробно рассказывает о том, как у российской армии все плохо с боевым духом, материальным обеспечением и решениями на поле боя. И как обрушится российское государство, если «Фанерный маршал» и «Верховный Некомандующий» будут продолжать в том же духе.

Кто-то даже сравнивал его с Алексеем Арестовичем: мол, оба своими проповедями поднимают моральный дух украинцев во время войны, которую против них развязала Россия, но есть нюанс. Нюанс в том, что Стрелков критикует российскую военную и политическую верхушку не за развязывание захватнической войны в центре Европы. Ему не нравится то, что российская армия уничтожает украинцев недостаточно эффективно.

Подсознательное стремление поддерживать Стрелкова в его уничижающих оценках в адрес собственного государства — а я знаю украинцев, которые этим грешили, — означает болеть за то, чтобы война против Украины была еще более кровавой, чем сейчас.

О чем свидетельствует задержание Стрелкова — о расколе российских сторонников войны, или наоборот об их консолидации — из Киева не видно. Да по большому счету это и не важно. Ведь если разобраться, для Сил обороны Украины он ничем не отличался от Шойгу, Герасимова, Пригожина или Владимира Соловьева. Независимо от взаимоотношений между ними, все они — лица и символы развязанной Россией войны. Логика проста: меньше их — легче украинцам. А в их сортах — потом разберемся.

Репрессии против неправильных сторонников войны

Случай Стрелкова — не первый, когда под репрессии попадают деятели патриотической общественности, зачастую приветствующие репрессии в отношении других несогласных. Несколько дней назад стало известно, что полиция составила протокол о «дискредитации» армии на бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.

Известный радикальными взглядами и антисемитизмом Квачков отсидел срок по обвинению в организации мятежа, в 2019 году вышел из колонии и продолжил критиковать власть.

Войну экс-полковник поддерживает, но недоволен ее ходом, и ругает военное руководство. В 2022-м, спустя несколько месяцев войны, он стал обращать внимание на превосходство украинских сил по численности и по единицам техники, и призывал объявить в России «минимум частичную» мобилизацию.

Когда в России все же объявили о «частичной» мобилизации, Квачков и Стрелков принялись ее критиковать. «Нужна всеобщая мобилизация и минимум миллионные сухопутные войска», — говорил он в интервью RTVI.

АВТОР ФОТО,STANISLAV KRASILNIKOV/TASS 2019 год. Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков после выхода из исправительной колонии.

9 июля в Петербурге полиция пришла в популярный среди ультраправых книжный магазин «Листва» — там открыто поддерживают войну и собирают деньги для фронта. В тот день Стрелков должен был выступить в магазине с лекцией о мятеже «вагнеровцев». Из книжного под предлогом сообщения о минировании эвакуировали всех посетителей, а мероприятие в итоге провели на «секретной площадке».

Полицейские приходили в книжный и накануне, сообщал телеграм-канал «Листвы». Сотрудников заставили подписать предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений», ссылаясь на то, что встреча со Стрелковым — публичное мероприятие, которое должно быть согласовано с властями.

Нацболы (Национал-большевистскую партию Эдуарда Лимонова признали экстремистской и запретили в 2007 году, сейчас они называют себя «другороссами») воевали на юго-востоке Украины на стороне сепаратистов с 2014 года. Нынешнюю войну они тоже поддерживают, хотя порой и критикуют военное руководство России.

Воевавший в Донбассе нацбол Александр Аверин в 2018 году получил в России три года колонии за контрабанду оружия через границу с Украиной. «Возможное тюремное заключение — профессиональный риск российского политика. В нынешней ситуации я сомневаюсь, что власть будет репрессировать тех людей, которые поддерживают операцию Z несколько не так, как государственный официоз, — говорил Би-би-си в марте 2022 года нацбол Андрей Песоцкий. — Скорее будет замалчивание и определенный нейтралитет в отношении нацболов и других лево-патриотов».

Исследователь национализма и директор аналитического центра «Сова» (организация была признана «иноагентом» и ликвидирована по решению суда) Александр Верховский обращает внимание на то, что люди вроде Стрелкова с Квачковым довольно долго критиковали российское руководство, прежде чем их коснулись репрессии: «Это действительно непонятно — люди поносили любыми словами руководство, и ничего им за это не было. Это продолжалось полтора года и, видимо, терпение лопнуло».

Теперь, по мнению Верховского, власти решили оказать давление на «ультрапатриотическую» среду. «Квачков, Стрелков, магазин „Листва“ — это разные ветви, не связанные между собой. Единственное, что их объединяет — критическое отношение к властям. То есть они и националисты, и довольно активные критики властей». Такое сочетание — поддержка вторжения как такового и критика того, как оно ведется, — долгое время дозволялось, а теперь, видимо, решено «подзакрутить гайки, потому что люди разболтались», считает Верховский.

«Пешку можно убрать с доски»

Некоторые из активных сторонников войны высказали недовольство из-за уголовного дела против Стрелкова. Так, публицист Егор Холмогоров назвал его «шутом с прошлыми заслугами» и призвал власти России именно так к нему и относится. «Самое нелепое — это видеть в Стрелкове какого-то опасного политического организатора, — написал он в своем телеграм-канале. — Преследовать его как политика это значит поднимать его крайне низкие акции как политика. А репрессировать в его лице критику — значит вредить делу».

Бывший депутат Госдумы, полковник авиации Виктор Алкснис называет уголовное дело в отношении Стрелкова «ошибкой» властей, которая «дорого обойдется». «Наша власть, неспособная добиться военного поражения Украины на полях сражений, решила действовать по принципу: „Бей своих, чтобы чужие боялись!“. Она решила заткнуть рот людям, которые поддерживают военные действия на Украине, но выступают с резкой критикой, как они проводятся», — написал он.

«Это позор РФ», — подытожил менеджер магазина «Листва» Савва Федосеев.

«Думаю, что Стрелков не будет извлечён из нашей действительности», — предположил полевой командир донецких сепаратистов Александр Ходаковский, которого Стрелков увлеченно критиковал. «Каждый сам кузнец своего счастья и сам несёт ответственность за действие или бездействие, равно как и за сказанное или умолчанное», — написал он.

Бывший сослуживец Стрелкова по ФСБ, пожелавший сохранить анонимность, сказал Би-би-си, что давно оценивает деятельность коллеги «иронически» и добавил, что «Манделы из Игорька не получится»

Давний соратник Стрелкова Александр Жучковский на вопрос Би-би-си, связано ли уголовное дело с недавним мятежом Пригожина, ответил:

«Действительно, Стрелков многие годы выступал с прямой критикой и власть его не трогала. Мне сегодня вспомнилась одна кулуарная история, когда восемь лет назад Стрелков приехал в Москву и жестко критиковал Владислава Суркова, и Сурков высказался в частной беседе, что он играет одновременно на восьми шахматных досках, а Стрелков — это взбесившаяся пешка.

Власть воспринимала Стрелкова как взбесившуюся пешку, но именно пешку, а Пригожин в этом смысле, наверное, взбесившийся ферзь. С ферзем надо договариваться, а пешку можно убрать с доски. Если рассуждать в категориях шахматной доски, Стрелков оказался той пешкой, которую легко убрать. За ним нет каких-то войск или поддержки фронтовиков, которые могут создать проблемы. Поэтому Пригожин — это фигура, которая создает массовые неприятности, потому что у него есть ресурс. У Стрелкова есть только информационный ресурс и сетевая поддержка, а сетевая поддержка проблем власти не создает».

Редактор: Анастасия Лотарева.

Авторы: Сергей Горяшко, Елизавета Фохт, Илья Барабанов, Амалия Затари, Анастасия Голубева, Би-би-си, 22 июля 2023