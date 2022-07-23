Российские военные похищают и пытают людей в Херсонской и Запорожской областях - правозащитники

Правозащитники из Human Rights Watch выпустили доклад о похищениях и пытках людей в оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областях.

Сотрудники HRW поговорили с 71 человеком из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Скадовска и 10 других городов и поселков Херсонской и Запорожской областей. Они описали 42 случая, когда российские военные похищали, удерживали без связи с внешним миром и пытали гражданских лиц. HRW также задокументировала пытки военнослужащих теробороны Херсона. Двое из них умерли.

27 марта российские военные похитили командира теробороны Херсона Виталия Лапчука, его заместителя Дениса Миронова и добровольца теробороны "Олега" (его настоящее имя не разглашается в целях защиты).

Миронов умер от травм, полученных во время избиений в плену. Тело Лапчука, которого, по словам его жены, также сильно избили в плену, было найдено 22 мая в реке, его руки были связаны, а к ногам привязана гиря. "Олег", также получивший травмы от пыток, выжил - он вернулся домой в рамках обмена пленными.

В докладе правозащитников описаны также истории задержаний журналистов, активистов, протестующих, местных чиновников. О местонахождении некоторых из них родственникам до сих пор ничего не известно.

HRW напоминает, что незаконные задержания и похищения запрещены международным гуманитарным правом и могут быть приравнены к военным преступлениям.