Кто такой Антон Красовский, который призвал топить и сжигать украинских детей

Видео: Красовский призывает топить детей

Красовский работал на Собчак

Красовский до недавнего времени был известен в России как либерал, оппозиционных к Путину взглядов, призывал российское руководство прекратить войну на Донбассе. Сотрудничал и дружил с Ксенией Собчак.

В 2012 году разбил камеру и напал на журналистов Life News, которые пытались заснять Красовского, Собчак, оппозиционера Илью Яшина и главреда «Дождя» Наталью Синдееву, отдыхавших в московском ресторане. После чего против него возбудили уголовное дело.

«Всенародную» известность Антону Красовскому принес каминг-аут в 2013 году. Он публично признался, что является геем. А потом – что он ВИЧ-положительный.

В разгар Евромайдана, в феврале 2014-го, Красовский вместе с Собчак провели неделю в Киеве. Они гуляли по городу в украинских народных костюмах (см фото), взяли интервью у Петра Порошенко, вскоре ставшего президентом.

В 2018-м стал доверенным лицом Собчак на президентских выборах, а сам тогда же пытался баллотироваться в мэры Москвы.

В 2019 взгляды резко поменялись

C каналом Russia Today начал сотрудничать в 2019 году. Сначала стал автором спецпроекта «Эпидемия», первый цикл которого был посвящен проблеме ВИЧ-инфекции в России. И с тех пор его взгляды резко изменились и стали радикально провластными. Вторжение в Украину он, естественно, поддержал.

Сейчас Красовского после его слов о детях резко осуждают даже сторонники «спецоперации». Некоторые из них говорят, что он не был идейным «патриотом России», а делал заявления исходя из карьерных соображений (чтоб получать деньги на госканале). А кое-кто даже подозревает, что свои прежние оппозиционные убеждения он не поменял и теперь специально занимается «информвредительством».

Рассказываем о российском нацисте Антоне Красовском – 47-летнем российском телеведущий, который на днях призвал топить и сжигать украинских детей. После чего телеканал Russia Today приостановил с ним сотрудничество (об этом заявила Маргарита Симоньян), а Следственный комитет РФ начал проверку.