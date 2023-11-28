Детали

После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября связанные с Кремлем аккаунты в Facebook увеличили свою активность на 400%, следует из данных «Альянса в защиту демократии». За первые семь дней после атаки пророссийские страницы разместили 44 тысячи сообщений, а за неделю до этого — 14 тысяч. В общей сложности за время последней войны в секторе Газа эти страницы опубликовали почти 400 тысяч сообщений, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период до начала конфликта.

Список наиболее часто используемых этими аккаунтами слов включает слова и фразы, связанные с этой войной, такие как «ХАМАС» и «Ближний Восток». При этом до начала войны в Израиле пророссийские страницы писали в основном об Украине и действиях Владимира Путина.

Эти аккаунты распространяли фейки о войне в Израиле. Например, они писали, что боевики ХАМАС якобы использовали оружие производства стран НАТО, а британские инструкторы обучали боевиков.

Количество постов, опубликованных пророссийскими аккаунтами, кажется не очень большим по сравнению с миллионами публикаций от обычных пользователей Facebook по этой теме, отмечает Politico. Однако некоторые поддерживаемые Кремлем страницы, особенно пропагандистских СМИ (такие как RT и Sputnik), имеют большой охват и большое количество читателей в Европе, Латинской Америке и Африке, отмечает издание.

Целью кампании стало усиление напряженности в Западной Европе, сказали Politico два собеседника из числа высокопоставленных европейских чиновников. «Они используют все, что могут, для распространения антизападных посланий», — сказал журналистам замглавы Европейского центра передового опыта по борьбе с гибридными угрозами Якуб Каленский.





В свою очередь глава группы по изучению манипулирования информацией «Альянса в защиту демократии» Брет Шафер считает, что освещение войны Израиля и ХАМАС отвлекает общество от войны в Украине. «Отвлечение внимания от Украины только на руку России», — подчеркнул он.

Контекст

В конце октября во Франции задержали двоих граждан Молдовы, которые рисовали звезды Давида на домах в Париже. Информацию об этих акциях активно распространяла российская сеть по дезинформации в Европе, которую называют «Двойник», писала Le Monde. Пять организайий и семь россиян находятся в санкционных списках ЕС за связь с «Двойником» (другое название сети – Recent Reliable News, что переводится как «последние достоверные новости»). Среди этих структур – издание «Инфорос» и АНО «Диалог».

Войну в Израиле и связанные с ней события в Европе российская пропаганда использовала и для формирования нужного власти мнения среди российских граждан. Телеканалы публиковали фейки, пытаясь опровергнуть убийства, совершенные боевиками ХАМАСа, и непроверенную информацию о том, как израильская армия собирается действовать на территории сектора Газа. Российские государственные СМИ писали и о появлении звезд Давида на фасадах домов в Париже, используя это как аргумент в пользу тезиса о росте антисемитизма во Франции. Активно в освещение войны на Ближнем Востоке включилась и кремлевская фабрика троллей.

Российская пропаганда, направленная на западные страны, использовала войну Израиля с ХАМАС, чтобы усилить напряженность в западных странах, следует из анализа американской правозащитной группы «Альянс в защиту демократии», которые приводит Politico.