Сегодня, 20 октября, портал Gulagu.net опубликовал шокирующую новость: официальный сайт террористической организации ХАМАС теперь располагается на хостинге VDSina в России. Эти удивительные открытия были сделаны по данным израильского издания "Мезуза
". Оказалось, что офис VDSina находится прямо в Москве, что вызвало бурю возмущения и беспокойства в международном сообществе.
Дополнительные данные, предоставленные сервисом Who.is и проверенные Port, подтвердили, что сервер, на котором размещен сайт ХАМАСА, был обнаружен у VDSina. Внимание также привлекла российская компания Selectel, которая, кажется, предоставляет помощь террористам в поддержании их домена. Это вызвало серьезные вопросы о безопасности и этике, стоящие перед компанией.
Основатель и председатель совета директоров Selectel, Лев Левиев, известен своими связями с известными интернет-проектами, такими как "ВКонтакте". Он имеет два гражданства: российское и израильское, что добавляет новый уровень сложности этому загадочному раскрытию.
Международное сообщество теперь ожидает ответов на вопросы о том, каким образом сайт террористической организации мог быть размещен на российском хостинге, и какие меры будут приняты в ответ на эти удивительные обнаружения. Эта реальность поднимает важные вопросы о сотрудничестве российских компаний с террористическими организациями и о том, насколько безопасны данные и информация, хранящиеся на серверах подобных хостинг-провайдеров.
В продолжение расследования, становится ясно, что официальный сайт террористической организации ХАМАС сегодня продолжает свою работу на российском хостинге vdsina.ru, который принадлежит компании eurobyte.ru. Еще более тревожным является тот факт, что данные этого домена хранятся в Selectel с 2021 года, добавляя серьезные вопросы о моральной и юридической ответственности российских компаний в этом деле.
Следует также помнить, что, несмотря на все обвинения и доказательства, в России ХАМАС не признан террористической организацией, что создает дополнительные сложности в преследовании подобных преступлений. Этот факт поднимает вопросы о правительственной политике и о том, как Россия относится к международным стандартам в борьбе с терроризмом.
Расследование в очередной раз бросать тень на деятельность российских компаний, поднимая важные вопросы о безопасности в интернете и о том, насколько эффективны существующие международные нормы в борьбе с террористическими организациями.