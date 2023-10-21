Репрессии на России: депутат предложил «уничтожить» 20% россиян голосующих против Путина. ВИДЕО

Волны негодования на России вызвало недавнее заявление депутата Государственной Думы от партии "Единая Россия" Андрея Гурулева, который в ходе пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" предложил изолировать или уничтожить всех тех, кто не доверяет российскому президенту Владимиру Путину.
"Я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту (а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня), чтобы вся эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена", - сказал Гурулев. Этот откровенный призыв к насилию вызвал бурю обеспокоенности как внутри страны, так и за ее пределами.
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После этого заявления ни ведущий пропагандист Владимир Соловьев, ни другие участники эфира не выразили ни малейшего протеста против фашистской точки зрения депутата.
Кроме того, оспорить слова Гурулева в том, что диктатору Путину доверяет 80% населения, не было возможности, так как это число взято из опроса "Левада-центра" за сентябрь. По данным этого опроса, 17% россиян не доверяют Путину, а 3% воздержались от ответа.
Однако, следует отметить, что данные других исследовательских центров, контролируемых государством, указывают на меньшее доверие к Путину. По данным ВЦИОМа, всего 77,9% доверяют президенту, а по данным ФОМа - 74%.
Это заявление депутата приходит в контексте растущих опасений в российском обществе после высказываний самого Путина в марте 2022 года, когда он призвал к "самоочищению общества" от "пятой колонны". Несмотря на обещания о демократии и свободе, такие призывы вызывают тревогу среди тех, кто опасается угнетения своих прав и свобод в стране.