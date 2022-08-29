Депутат Алексей Ковалёв был убит из дробовика в ходе криминальных разборок - Казанский

Но вот, в феврале 2022 начинается российское вторжение и 33-х летний нардеп внезапно решает обменять политическую карьеру, бизнес и только что купленный телеканал на пост в оккупационной администрации Херсонской области. Конец оказался немного предсказуем - вчера Ковалева застрелили в собственном доме из дробовика.

"Самое потрясающее, что и у Ковалева, и у других его коллег-гауляйтеров перед глазами есть примеры Беднова, Мозгового, Дремова, Гиви, Захарченко и прочих коллаборантов, которых в итоге ликвидировали в мутных разборках. Казалось, уже и обезьяна бы поняла, что связываться с Россией гибельно и опасно. Все равно замочат - не диверсанты, так свои. Но нет. Необучаемые кретины соблазняются на обещания наживы и один за другим отправляются в ад", - пишет журналист Денис Казанский.



Вполне возможно, что Ковалев был убит просто в ходе криминальных разборок за зерно и овощи. Понятно, что все спишут на украинских партизан - это устраивает все стороны. Но далеко не факт, что это украинцы.

На оккупированной территории сейчас царят мародерство и грабеж. У фермеров отбирают урожаи, заставляют платить огромные взятки за право просто куда-то вывезти свою продукцию с полей. Оккупационные власти фактически превратились в ОПГ - недавно сами россияне арестовали за разбой заместителя гауляйтера Новой Каховки Виталия Ефименко. Он занимался грабежом местных бизнесменов. Вполне вероятно, что за аналогичные дела прикончили и Ковалева.

"Там, куда приходит Россия - всегда одно и то же. Пытки, подвалы, убийства, отжимы чужой собственности. Криминальный хаос. Мы все это во всех красках с 2014 года наблюдали на Донбассе. От увиденного воротило даже фанатиков русского мира, типа Гиркина, который называл "ЛДНР" не иначе как "криминальной клоакой". И только безнадежный идиот мог расчитывать, что на других оккупированных территориях может быть иначе", - написал Денис Казанский.

Жил себе народный депутат Украины Алексей Ковалев. Успешный бизнесмен, молодой политик с амбициями. В конце прошлого года купил киевский "4 канал" - явно с прицелом на усиление политического влияния. Казалось, впереди только рост.