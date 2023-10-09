В Джанкое уничтожен лагерь элитных спецназовцев России

Мощная "бавовна" на российской базе во временно оккупированном Джанкое (Крым) 7 октября забрала на тот свет два десятка военных РФ. Ракетный удар пришелся на объект, который россияне считали засекреченным.

Погибшими и ранеными оказались спецназовцы ГРУ. Детали прилета сообщил Telegram-канал "Информационное сопротивление".

Напомним, взрывы в Джанкое прогремели около 17:50 в субботу, 7 октября, над тем местом был виден дым.

Российское минобороны заявило, что их ПВО якобы "сбила" над Крымом украинскую ракету С-200. Однако сейчас говорят, что на самом деле оккупанты получили прилет, который, вероятно, пришелся на базу разведки.

По данным Telegram-каналов, в результате этого ракетного удара был ликвидирован 21 российский военный, еще 16 получили ранения. Все они принадлежат к Главного управлению Генштаба РФ, более известному как ГРУ.

"В этой локации функционировал лагерь элитных спецназовцев России. Они проживали и тренировались, а выезжали на задания в Запорожскую и Херсонскую области", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что атакованный российский объект был засекречен. Свою базу оккупанты из РФ маскировали под обычное хозяйственное здание. Сейчас там подозревают, что в их рядах появился предатель.