Мэр Энергодара: жители в панике, российские солдаты их не выпускают из города

"Сегодня более-менее спокойно, но обстрелы не утихают ни днем, ни ночью. Обстреливается и инфраструктура города и жилые кварталы", - сказал он в комментарии Радио "Свобода".

"Есть панические настроения у населения, которое пытается как можно быстрее покинуть город и выехать на подконтрольную ВСУ территорию. Но оккупанты и здесь преграды делают: не выпускают", - добавил он.

По его оценкам, Энергодар, где до войны проживало 53 тысячи человек, покинули около половины жителей. На месте остается большинство работников Запорожской АЭС.

"Они понимают свою ответственность перед мировым и европейским сообществом. Потому что кроме них больше никто не сможет использовать свои профессиональные навыки ради ядерной и радиационной безопасности", - пояснил Орлов.

Люди очень надеются, что МАГАТЭ сделает выводы после визита на станцию и не даст использовать крупнейшую в Европе АЭС как площадку для боя, добавил городской голова.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ, который направляется с миссией на станцию.

По данным СМИ, делегация посетит станцию в среду.

Прилегающий к Запорожской АЭС город Энергодар постоянно находится под обстрелами, а среди местного населения растут панические настроения, так как российские военные не позволяют им выехать, рассказал мэр города Дмитрий Орлов.