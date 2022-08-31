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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Август » 31 » 09:04:10

Мэр Энергодара: жители в панике, российские солдаты их не выпускают из города

Сегодня, 09:04:10 261 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэр Энергодара: жители в панике, российские солдаты их не выпускают из города

Прилегающий к Запорожской АЭС город Энергодар постоянно находится под обстрелами, а среди местного населения растут панические настроения, так как российские военные не позволяют им выехать, рассказал мэр города Дмитрий Орлов.
 
"Сегодня более-менее спокойно, но обстрелы не утихают ни днем, ни ночью. Обстреливается и инфраструктура города и жилые кварталы", - сказал он в комментарии Радио "Свобода".
 
"Есть панические настроения у населения, которое пытается как можно быстрее покинуть город и выехать на подконтрольную ВСУ территорию. Но оккупанты и здесь преграды делают: не выпускают", - добавил он.
 
По его оценкам, Энергодар, где до войны проживало 53 тысячи человек, покинули около половины жителей. На месте остается большинство работников Запорожской АЭС.
 
"Они понимают свою ответственность перед мировым и европейским сообществом. Потому что кроме них больше никто не сможет использовать свои профессиональные навыки ради ядерной и радиационной безопасности", - пояснил Орлов.
 
Люди очень надеются, что МАГАТЭ сделает выводы после визита на станцию и не даст использовать крупнейшую в Европе АЭС как площадку для боя, добавил городской голова.
 
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ, который направляется с миссией на станцию.
 
По данным СМИ, делегация посетит станцию в среду.
Тэги: Энергодар, война в Украине, взрыв, мэр
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