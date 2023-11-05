«Нужно мириться»: Алексей Арестович выступил за переговоры с Россией из-за «тупика». ВИДЕО

Экс-советник ОП убежден, что Украина должна искать "трезвое" решение относительно завершения войны. По его словам, речь идет о "выживании".

Бывший внештатный советник Офиса президента и блогер Алексей Арестович объяснил свое заявление об отказе от отвоевывания оккупированных территорий. По его словам, земли можно будет вернуть политическим путем, когда "не будет" президента РФ Владимира Путина. Детали известны из выпуска "Ходорковский LIVE" от 2 ноября.

"Нужно искать альтернативное решение", — подчеркнул Арестович.

По его мнению, похожая идея является основой политики США. Экс-советник убежден, что американцам нужно, чтобы "путинская Россия не ушла полностью под Китай".

"Россия не должна победить, но и мы не должны проиграть. Это означает приблизительный паритет на фронте, который сейчас устанавливается", — объяснил Арестович.

Он убежден, что никаких оснований кроме "научно-фантастических" для изменения этой ситуации нет. Блогер заявил, что нужно "трезвое решение", которое будет означать перетягивание РФ на сторону Запада или нейтральную. Этому, по его словам, точно не соответствует полный разгром страны-агрессора, который "подтолкнет ее в объятия Китая".

Экс-советник подчеркнул, что речь идет не о вопросе "симпатии", а о "выживании". Он отметил, что обе армии несут большие потери, и это создает "фактически тупик в войне". Как он пояснил, сейчас Россия не может захватить большие территории, а Украина — отбить.

"Я думаю, что нам нужно мириться. Выходить на переговоры, но эти переговоры должны быть честными и паритетными", — добавил Арестович.

Также он рассказал, что сейчас находится за границей, но до выборов планирует вернуться в Украину.



Комментарий Алексея Арестовича (о завершении войны — с 1:23)

Напомним, 1 ноября блогер Алексей Арестович опубликовал свою "предвыборную программу". Один из пунктов касался отказа от отвоевывания временно оккупированных территорий, если Украину примут в НАТО.

На заявление Арестовича отреагировал советник главы Офиса президента Дмитрий Литвин. Он призвал украинцев забыть о высказываниях "одной медийной знаменитости" и не упоминать ее фамилию вслух.