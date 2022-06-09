Суд «ДНР» через три дня процесса приговорил к расстрелу двух британцев и марроканца, воевавших на стороне Украины

Верховный суд самопровозглашенной «Донецкой народной республики» вынес смертный приговор гражданам Великобритании Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму. Об этом сообщают РИА «Новости» и РБК. Суд длился трое суток.
Законы так называемой "ДНР" предусматривают, что смертная казнь приводится в исполнение расстрелом. Приговорённые могут обжаловать решение и попросить о помиловании: если глава ДНР помилует их, то смертную казнь заменят на пожизненное заключение или 25 лет колонии.
Иностранцам вменили две статьи УК ДНР: 232-я («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») предусматривала лишение свободы до 20 лет, а 323-я («Действия, направленные на насильственный захват власти») наказывает смертной казнью с конфискацией имущества в случае наличия «отягчающих обстоятельств либо в военное время».
Как отмечает «Русская служба Би-би-си», суд не был доступен для мировых журналистов, а все новости во время процесса первыми появлялись в российских государственных СМИ. Родственники британцев и марроканца жаловались на предоставленных адвокатов, критикуя их за бездействие.
Россия с 21 февраля 2022 признаёт независимость ДНР и ЛНР. При этом Верховный суд ДНР, как и другие его структуры, не признаётся мировым сообществом. Украина считает ДНР временно оккупированной территорией Донецкой области.
Украина также ведёт судебные процессы во время боевых действий. В мае Соломенский районный суд Киева приговорил сержанта российской армии Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. Водитель-заряжатель боевой машины «Град» Александр Бобыкин и наводчик Александр Иванов получили по 11,5 лет лишения свободы.