Суд «ДНР» через три дня процесса приговорил к расстрелу двух британцев и марроканца, воевавших на стороне Украины

Верховный суд самопровозглашенной «Донецкой народной республики» вынес смертный приговор гражданам Великобритании Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму. Об этом сообщают РИА «Новости» и РБК. Суд длился трое суток.

Законы так называемой "ДНР" предусматривают, что смертная казнь приводится в исполнение расстрелом. Приговорённые могут обжаловать решение и попросить о помиловании: если глава ДНР помилует их, то смертную казнь заменят на пожизненное заключение или 25 лет колонии.

Иностранцам вменили две статьи УК ДНР: 232-я («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») предусматривала лишение свободы до 20 лет, а 323-я («Действия, направленные на насильственный захват власти») наказывает смертной казнью с конфискацией имущества в случае наличия «отягчающих обстоятельств либо в военное время».

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», суд не был доступен для мировых журналистов, а все новости во время процесса первыми появлялись в российских государственных СМИ. Родственники британцев и марроканца жаловались на предоставленных адвокатов, критикуя их за бездействие.

Россия с 21 февраля 2022 признаёт независимость ДНР и ЛНР. При этом Верховный суд ДНР, как и другие его структуры, не признаётся мировым сообществом. Украина считает ДНР временно оккупированной территорией Донецкой области.

Что известно

Пиннер, Аслин и Брагим воевали против России в составе украинской армии, с которой они подписали контракт ещё до 24 февраля. В середине апреля они попали в плен.

ещё до 24 февраля. В середине апреля они попали в плен. В 2018 году Аслин переехал из английского Ньюарк в Украину, чтобы воссоединиться со своей девушкой. Там он получил второе гражданство и стал морским пехотинцем, а весной 2022 года собирался жениться. Его взяли в плен в порту в Мариуполе.

В 2019 году Брагим переехал в Украину в поисках работы. Он учился на факультете авиационных и космических систем Киевского политехнического института, но не окончил его. В армии он служил по контракту, заключённом в 2021 году. Он познакомился с Аслином в соцсетях. Его взяли в плен в Волновахе.

Пиннер, бывший военный Королевского английского полка, присоединился к армии Украины в 2018 году. Его задержали на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.

Иностранцев предлагали обменять на пророссийского политика и кума Владимира Путина Виктора Медведчука, задержанного в Украине после побега из-под домашнего ареста. Жена Медведчука Оксана Марченко обращалась за этим к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, на «России 1» показывали видеообращение пленных, которые «надеялись на обмен», а СБУ показывала обращение Медведчука к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на «защитников Мариуполя».



Украина также ведёт судебные процессы во время боевых действий. В мае Соломенский районный суд Киева приговорил сержанта российской армии Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. Водитель-заряжатель боевой машины «Град» Александр Бобыкин и наводчик Александр Иванов получили по 11,5 лет лишения свободы.