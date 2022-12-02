Семья Бузиновых из Чернигова 9 месяцев искала похищенного Никиту и нашла его след в СИЗО Белгорода

День 4 марта принес много испытаний для семьи Бузиновых. Вначале в их дом в селе Михайло-Коцюбинское (в 10 км от Чернигова) пришли для проверки документов российские военные. После этого семья вместе с военнослужащими из России пряталась в подвале от обстрела, потом солдаты их допрашивали и грозили расстрелять одного из членов семьи.



Закончилось все тем, что 25-летнего Никиту Бузинова российские военные увезли в неизвестном направлении. Семья искала его 9 месяцев и лишь в середине ноября смогла обнаружить его след в СИЗО Белгорода. Теперь Бузиновым предстоит самое сложное — вернуть Никиту на родину.



Никита Бузинов, его девушка, мать и старший брат Владимир, который рассказал «Агентству» эту историю, сразу после начала российского вторжения 24 февраля уехали из Чернигова, чтобы переждать обстрелы в своем доме в селе Михайло-Коцюбинское. Владимир Бузинов — IT-специалист, Никита Бузинов — таксист. Оба брата, по словам Владимира Бузинова, не служили в армии.

Российские военные забрали документы и телефоны

4 марта в их дом пришли российские военные и забрали на проверку документы и телефоны.

«Они посмотрели их и отдали обратно, в этот момент начался обстрел. Русские сказали, что это стреляют ВСУ, но мы знали, что это обстрел русских. Они сказали нам — бегите в погреб. С нами вместе в подвал забежало человек 15 русских с автоматами. Они рассказывали нам, что пришли нас освободить и защищать, что пришли поменять нашу власть, что в России хорошо живется», — рассказал Владимир Бузинов.

Владимир Бузинов, Фото из семейного архива

Семья Бузиновых начала искать Никиту

Документальные свидетельства

Когда закончился обстрел, к дому подошел российский военнослужащий, которого Бузинов назвал главным. «Он еще раз забрал телефоны и его не было 15-20 минут. Затем он вернулся, сказал мне, брату и матери: “Выходите из подвала”, — и повел нас через огород к соседнему дому. Пока мы шли, он говорит: “Признавайтесь”. Я спросил его – в чем. “В том, что вы помогали ВСУ”, говорит», — вспоминает Владимир Бузинов.Бузинов сказал, что военные нашли в его телефоне и телефоне брата фотографии домов в Чернигове и в селе Михайло-Коцюбинское, взятые с сервиса Google Maps. Он отрицает, что в их устройствах были такие изображения и считает, что военные могли сами скачать их в телефоны. «Мы сказали, что ничего такого не делали и ничего не передавали. Меня и мать загнали в подвал дома, брата поставили во дворе на колени у дерева, и я услышал стрельбу», — продолжает Владимир Бузинов.Через некоторое время, как рассказал Бузинов, его вывели из подвала и поставили на колени рядом с братом: «Я ничего им не сказал, военный мне сказал, и я хорошо запомнил эту фразу: “Если бы я хотел тебя застрелить, то застрелил бы, но мы пришли вас освобождать, поэтому мы за вас». Девушку Никиты ставили на колени, направляли на нее автомат и говорили Никите — если не признаешься, мы ее застрелим».После этого российские военные оставили Никиту Бузинова стоять на коленях во дворе, а Владимира Бузинова и мать братьев увели на допрос, который проходил по методу «доброго и злого следователей». «Один военный нас успокаивал и говорил, что если брат ничего не передавал, то его отпустят. Другой кричал на нас, что брат отправлял информацию в ВСУ», — вспоминает Владимир Бузинов.Затем он услышал звуки заводящегося мотора, и российское подразделение покинуло село. После их ухода жители села выяснили, что из Михайло-Коцюбинского пропали 5-7 человек. «Мы на 100% уверены, что его увезли. Другие люди видели, как их (пропавших) допрашивали в центре села», — рассказал Владимир Бузинов.После того, как в первые дни апреля российская армия покинула Черниговскую область, семья Бузиновых начала искать Никиту. «Искали среди погибших, его смерть не подтвердилась, искали в разных областях РФ, результата не было». Семья обратилась за помощью в несколько международных структур, включая Международный Красный Крест. Они помогли связать черниговцев с российскими адвокатами и правозащитниками.Среди них оказался российский правозащитный фонд «Общественный вердикт», сказала «Агентству» директор фонда Наталья Таубина. Позднее у семьи Бузиновых появились сведения о том, что Никита может содержаться в СИЗО-3 Белгорода, сказал его брат. Эта информация подтвердилась в ноябре, когда знакомый Бузиновых (его имя есть в распоряжении «Агентства») отправил в СИЗО-3 письмо через систему ФСИН-письмо и получил ответ, в котором говорится, что «письмо прошло цензуру и вручено адресату 14 ноября», рассказал «Агентству» рассказал адвокат фонда «Общественный вердикт» Эльдар Гароз. Скрины переписки с системой ФСИН-письмо, которые подтверждают отправку и получение корреспонденции в СИЗО-3 Белгорода, есть в распоряжении «Агентства».Адвокат Гароз 28 ноября приехал в белгородское СИЗО, чтобы встретиться с Никитой Бузиновым, однако сотрудники изолятора сообщили ему, что такого человека у них нет. «Я не исключаю того, что его там может не быть. Может быть, он там был, когда письмо пришло, а сейчас его нет. Или может он там», — сказал «Агентству» Гароз.Семья надеется на обмен Никиты. «Какой его статус, неизвестно. Он никогда не воевал, в армии не служил. Просто пришли и забрали его, просто потому что не понравился», — говорит Владимир Бузинов.

Human Rights Watch в сентябре опубликовала доклад, в котором приводятся документальные свидетельства принудительного перемещения украинцев из Мариуполя и Харьковской области в Россию или оккупированные Россией районы Украины. Организация сообщала, что невозможно установить, сколько всего украинцев было вывезено в Россию. В докладе также говорилось о десятках случаев похищений и пыток граждан Украины.



Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявляла в сентябре, что Россия может удерживать около 2500 украинцев, включая как военнопленных, так и гражданских.



После отхода армии России из Черниговской области стало известно о совершенных в ней военных преступлениях. В октября комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине опубликовала первый доклад, в котором анализируются преступления, совершенные в Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях в феврале и марте.



Власти России отвергают любые обвинения в военных преступлениях.