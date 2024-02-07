Як у Києві живуть мешканці пошкоджених будинків? Про труднощі відновлення розповів один з постраждалих

Мешканці будинку понад місяць жили без вікон, а зараз чекають проведення другої експертизи будинку, після якої можна буде розпочати ремонт.

13 грудня 2023 року росіяни завдали чергового ракетного удару по столиці – уламки «Іскандера» впали на багатоповерхівку у Дніпровському районі, пошкодивши будинок та дитячий садочок поруч. Євген Ханцев, родичі якого живуть у цьому будинку, розповів «Хмарочосу», з якими труднощами зіштовхнулись мешканці під час відновлення житла.

Фото: Євген Ханцев

Одразу після вибуху на місце приїхали рятувальники ДСНС, військові та карети швидкої – мешканцям швидко надали всю необхідну допомогу. У лікарні з опіками та осколковими пораненнями опинились 26 постраждалих. Перші три дні мешканцям пропонували пожити у школі поруч – там їх годували та надавали місце для сну, проте вранці приміщення потрібно було залишати, адже у дітей починались уроки.

Фото: Євген Ханцев

Унаслідок вибуху у жителів будинку повибивало вікна у квартирах та на сходових майданчиках – під час морозів температура у квартирах не перевищувала 6-8°C, проте на питання, чи будуть кудись переселяти мешканців, у КМДА не мали чіткої відповіді. Наразі фасад будинку пошкоджений, ґанки перших двох підʼїздів зруйновані, з деяких бетонних перекриттів стирчить арматура, у квартирах на стінах та стелі можна побачити тріщини.

Фото: КП «Київекспертиза». Фото надані Євгеном Ханцевим.

Під час першої експертизи будинку, яку проводило КП «Київекспертиза», технічний стан конструкції визначили «непридатний до нормальної експлуатації», а інженерні мережі визнали аварійними. Наразі мешканці чекають проведення другої експертизи, після якої можна буде розпочати ремонтні роботи, проте, коли вона відбудеться, поки невідомо. Євген розповів, що з другою експертизою процес затягується, а мешканцям порадили «набратись терпіння».

Як відбувається процес відновлення?

Вигляд будинку зараз.

13 грудня, у день обстрілу, мешканцям будинку виплатили по 10 тисяч гривень на кожну квартиру – фінансову допомогу також запропонувала ООН. 23 грудня місцевий депутат Київради Тарас Криворучко облаштував біля будинку польову кухню, де мешканці могли безкоштовно поїсти. Через два тижні після атаки міський голова вдруге приїхав оглянути будинок та пообіцяв якнайшвидше дрмогти з розвʼязанням нагальних питань.

Попри обіцянки, процес зрушився з місця завдяки зусиллям активних мешканців і не одразу. До цього вони жили у холодних квартирах, де віконні отвори були заклеєні плівкою – її у перший день безкоштовно надав «Епіцентр». Під час січневих морозів у помешканнях було дуже холодно, через що мешканці, переважно літні люди та сімʼї з дітьми, хворіли, а деякі навіть брали кредит, щоб швидше встановити вікна.

Дитячий садочок навпроти будинку.

Кошти на вікна виділили Австрійський фонд та Червоний Хрест, а виготовляла та встановлювала склопакети українська компанія Fram. Євген відзначив, що вдячний працівникам компанії, які працювали цілий день, всіляко допомагали мешканцям і робили свою роботу якісно.

Щодо вікон на сходових майданчиках, то їх поки склити не будуть – наразі на це немає коштів. У КМДА відповіли, що можуть виділити гроші на вікна, проте поки невідомо, коли. Проблема вікон у підʼїздах також впливає на газопостачання: фахівці вже замінили газову магістраль, проте поки не можуть запустити газ, адже потрібно спершу встановити вікна, щоб забезпечити вентиляцію. Це питання техніки безпеки.

Проблема з програмою «єВідновлення»

Мешканці будинку намагались подати заявку на компенсацію у застосунку «Дія», проте їм це зробити не вдалось: застосунок не бачить помешкань в держреєстрі. Євген розповідає, що у деяких мешканців справді є проблеми з реєстраційними документами, проте помилку «вибиває» навіть у тих, хто має всі необхідні документи. Система сповіщає про помилку, проте не повідомляє, яких саме документів не вистачає.

У техпідтримці «Дії» кажуть, що документами не займаються та радять звернутись у ЦНАП, проте і там виникають проблеми: для ЦНАПів ця послуга також є новою і там не завжди знають, як розвʼязати питання. Мешканці будинку не можуть пояснити зміст проблеми, а ЦНАПи не знають, що робити в таких випадках, каже Євген. Він вважає, що «Дії» слід запровадити офлайн-підтримку, адже в застосунку постійно стаються збої.

Як живуть мешканці зараз?

Вигляд будинку зараз.

До проведення експертизи робити будь-які ремонтні роботи в помешканнях заборонено, адже це може нашкодити конструкції будинку. Жителі будинку не скаржаться, проте процес відбувається довго – для столиці це дивно, каже Євген. Він наводить приклади Харкова, Дніпра та Одеси, де питання відселення людей розвʼязують значно швидше. Наразі невідомо, де будуть жити мешканці будинку під час проведення капітального ремонту – у КМДА жодних гарантій не дають.

Фото: КП «Київекспертиза». Фото надані Євгеном Ханцевим.

Також у чотирьох підʼїздах не працюють ліфти. ЖЕК не має повноважень фінансувати ліфти, а в КМДА сказали, що поки не знають, коли зможуть виділити кошти – пропонують знайти гроші самим або знайти спонсора. Вартість ремонту складає шість мільйонів гривень, розповідає Євген.

Вигляд будинку зараз.

«На будинок вже поклали око мародери: спершу його охороняла поліція та військові, проте згодом вони пішли, і “дивні люди” почали ходити підʼїздами – їх затримувала поліція. Наразі в перших двох підʼїздах стоять тимчасові двері, проте навіть домофон не захистить мешканців», – каже Євген, адже мародери зможуть потрапити до підʼїзду разом з сусідами.

Наразі у будинку немає газу, але є електропостачання, центральне опалення та водопостачання. Євген зазначає, що наразі не зрозуміло, чи варто розраховувати на ремонт чи кудись переселятись. «У людей теж є плани, робота та обовʼязки», – підсумовує він.

Нагадаємо, сьогодні вранці 7 лютого росіяни атакували Україну ракетами та дронами – у Києві понад 13 постраждалих, є загиблі.



«Хмарочос». На першому фото: Євген Ханцев на фоні будинку. Фото: Марія Демченко