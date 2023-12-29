Масована ракетна атака на Україну. Головне на ранок 29 грудня

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Львів

У ніч на 29 грудня Львівську область атакували більше десяти ударних безпілотників «Шахед» За попередньою інформацією мера Львову Садового, є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. На місці працюють оперативні служби. Інформації про жертв немає.

Київ

У Києві сталось загоряння через падіння уламків у Святошинському районі. У Подільському районі загорілось складське приміщення.



У Києві, попередньо, відомо про пʼятьох травмованих, повідомив міський голова Кличко. Одну людину ушпиталили.

Також, вибухом пошкоджена будівля станції метро «Лукʼянівська». Станція працює як укриття. Поїзди на станції не зупиняються.

Оперативна інформація по столиці

В Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених, кількість уточнюється. Проводиться пошук потерпілих.

В Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загорання трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявлено одного потерпілого.

В Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загорання на території гаражів ліквідовано. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, виявлено 6-ть постраждалих.

В Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння.

Харків

Вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги.

На щастя, жоден з пацієнтів чи медперсоналу не постраждав. За попередніми даними через обстріли міста 1 людина загинула та 9 людей травмовані, виклики продовжують надходити. Медики надають постраждалим всю необхідну медичну допомогу

Дніпро

Внаслідок влучання суттєво пошкоджено будівлю медзакладу. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття.

Одеса

Внаслідок втручання у будівлю школи є 7 постраждалих, серед них 1 дитина. На жаль, одна людина загинула.

Запоріжжя



Станом на 9:00 є 10 постраждалих, двоє з них у важкому стані. Під завалами однієї з будівель лишаються люди

Також після ранкової атаки на столицю щонайменше 14 людей отримали травми різного характеру, їм надається медична допомога. Виклики продовжують надходити.

Щодо поранених повідомляє МОЗ:

Харків. 9 людей травмовані, одна загинула.

Одеса. 7 людей постраждали, у т.ч. дитина. Один загиблий.

Запоріжжя. 10 постраждалих, 2 у важкому стані. Під завалами є люди.

Київ. Щонайменше 14 людей травмовані.

У ніч на 29 грудня окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. За словами голови Харківської ОВА Синєгубова, тип озброєння встановлюють експерти. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань встановлюється. Профільні служби працюють на місцях влучань.