Большой потоп в Киеве: причастны ли к весеннему наводнению Россия и Беларусь?

От масштабного затопления Украину защищают защищают водохранилища и исправная работа гидроэлектростанций. Однако из-за оккупации Каховской ГЭС регулировать уровень воды стало труднее.



По информации Гидрометеорологического центра в Украине наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей. Об этом говорится в сообщении ГСЧС от 18 апреля.

Из-за ливней и сезонного поднятия воды в реках участились случаи подтоплений в частном секторе. Фото – сайт ДСНС

«Остаются подтопленными 1 564 домохозяйств (Черниговская – 474, Кировоградская – 323, Днепропетровская – 269, Киевская – 210, Черкасская – 181 и Полтавская – 107) и 330 домов (Днепропетровская – 170, Кировоградская – 87, Черкасская – 42, Черниговская – 2) , - сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплены 9 тыс. 138 га сельскохозяйственных угодий.

«Нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктов: Черниговская – 29 и Киевская – 1. В сутки (17 апреля – ред.) подразделениями ГСЧС: откачано 2 тыс. 995 м куб. воды. (с начала работ – 15 тыс. 184), перевезено 228 человек (с начала работ – 1 799)», - сообщили в ГСЧС.

На видео, которое сняли спасатели, видно, насколько «высокая вода» донимает жителей прибрежных территорий.

Воды будет становиться еще больше

Согласно данным Укргидрометцентра, пик весеннего наводнения в Киеве ориентировочно ожидают 22 апреля.

«До критического уровня воды остается еще 50-60 см. Мы понимаем, что вода может достичь этого уровня, поэтому проводим дополнительные тренировки сил гражданской защиты, спасателей и всех служб, которые могут быть задействованы в оказании помощи жителям», – сообщил директор департамента муниципальной безопасности Киевского горсовета Роман Ткачук.



В КГГА говорят о сезонном подтоплении в парке «Муромец», Гидропарк, Труханов остров, залив Галерно, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. По информации местных властей в этом году уровень воды на 0,5-1 метр превышает прошлогодний.

«Главная причина подтоплений – это весеннее половодье и регулярные осадки, которые привели к увеличению воды в реках. Кроме того,Уровень Днепра в Киеве всегда регулировался за счет работы каскада днепровских ГЭС. К сожалению, на сегодняшний день Каховская ГЭС не работает в полном технологическом режиме, поэтому другие дамбы пытаются скорректировать эту ситуацию», - объяснили в столичной администрации.

Столица страдает от подтоплений. Часть фото – страница в соцсети Алексея Филановского

В Киевраде говорят о подтоплении сел Осещина, Погребы, Хотяновка, Троещина, Гнедин, Вишенки и поймы Днепра на юге столицы. Также возможно затопление на дачных массивах Воскресенские Сады, Русановские Сады, Осокорки, Позняки, Вишенки, застройки в районе Южного моста, залива Берковщина и части Конча-Заспы.

Кроме того, из-за весеннего паводка вода в кранах киевлян может иметь желтоватый цвет. Однако это безопасно. Об этом заявили специалисты «Киевводоканала».

«Весенний паводок в этом году отличается своей стремительностью и масштабностью, и Киевская ГЭС начала интенсивный сброс воды, что привело к залповому ухудшению качества воды в реке, – говорится в заявлении водоканала. - Во время паводка может временно возрасти такой показатель водопроводной воды, как цветность. Естьвода в этот период может иметь слегка желтоватый цвет. Этот показатель влияет на качество воды только визуально и не свидетельствует о ее опасности.».



Также в Днепре и Днепропетровской области на 17 апреля было подтоплено 148 домов и территории 160 частных домовладений. В областном центре под водой оказалась часть днепровской набережной. В последнее такое происходило в 2013 году.

"Большая вода" подтопила садовые дома и частный сектор. Фото – ГСЧС в Днепропетровской области



17 и 18 апреля в регионе объявили красный уровень опасности в приречных поселках на Каменском и Днепровском водохранилищах.

Также значительным подтоплениям подверглась Черниговская область. Там было подтоплено 474 домовладений в 12 населенных пунктах Черниговского, Корюковского и Новгород-Северского районов. Местные вспоминают, что подобное весеннее половодье было десять лет назад.

Черниговщина пострадала от наводнения. Фото – ГСЧС в Черниговской области

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус говорит о чрезвычайной ситуации в отдельных общинах и о возможной эвакуации в случае «худшего сценария». В случае дальнейшего поднятия уровня воды в Днепре в области готовятся помогать более 4,5 тысяч человек в 22 населенных пунктах.

Почему паводок так стремителен и масштабен

Есть версии конспирологические. Якобы масштабный весенний паводок произошло из-за того, что из церквей забрали «святые мощи», защищавшие от наводнения.

Также есть теория, что причина паводка в том, что Беларусь и россия решили «открыть шлюзы на притоках Днепра». Поэтому вода и затопила Украину. Однако это маловероятно, ведь 10 апреля наводнение повлекло прорыв дамбы под Гомелем неподалеку от границы с Украиной. В зону подтопления попали 4 населенных пункта и также 6 садоводческих обществ.

В Беларуси прорвало дамбу и затопило населенные пункты. Фото – МЧС Беларуси

По словам гидролога, эксзамминистра по защите окружающей среды Михаила Хорева последние несколько десятков лет в Украине почти не бывает мощных наводнений.

«Этому способствует теплая зима и небольшое количество осадков. Это приводит к тому, что жители приречных участков забывают, что такое большая вода, а некоторые отважно строятся на пойме и даже в пределах прибрежных защитных полос. Расход воды в Днепре возле Киева, которые немного больше нормы (среднемноголетнее значение) вызывают панику у людей...Но ведь на Днепре были наводнения в 1917, 1931, 1942, 1970 годах, они со временем повторяются», – отмечает Михаил Хорев.



В Укргидроэнерго объясняют, что весеннее половодье пришло на смену зимнему паводку. Сейчас наполнению рек способствуют значительные осадки и повышение уровня подземных вод.

«На фоне тотального обезвоживания в мире подобное явление выглядит сверхъестественным. Хотя специалисты уверяют, что природа имеет определенную цикличность. Подобное явление происходит раз в десять лет. Так,весна 2013 года также отличалась высокой водностью», - заявили в государственной компании, которая занимается станциями на реках Днепр и Днестр.



В этом году уровень воды на б метра превышает прошлогодний, отмечают в Укргидроэнерго.

«В Укргидроэнерго для регулирования уровней воды и избежания подтоплений гидроэлектростанции на Днепре и Днепре продолжают осуществлять контролируемые сбросы с соблюдением норм безопасности согласно указаниям Межведомственной комиссии по согласованию режимов работы водохранилищ при Государственном агентстве водных ресурсов Украины», - сообщила пресслужба государственной компании.

Киев готовится к масштабному наводнению

Коммунальные службы сообщили, что из-за обильных осадков, уровень половодья этой весной будет выше за прошлогодний. Также они обнародовали возможные зоны риска. Соответствующее предупреждение разместило КП Плесо на своей странице в Facebook."По прогнозам синоптиков в период с конца апреля - начала мая снова ожидаются обильные дожди. Ожидаемые максимальные уровни половодья не несут угрозы промышленным объектам и жилым массивам, однако риск подтоплений существует для отдельных территорий частной и садово-дачной застройки в Голосеевском, Дарницком, Возможно, подтопление приречных территорий в городской и пригородной зонах - некоторых пляжей и зон отдыха, а также некоторых садово-дачных участков", - говорится в сообщении.Зонами риска названы Воскресенские Сады, Русановские Сады (отдельные участки в пределах неодамбированной территории), Осокорки, Позняки, Вишенки (подтопление прирусловой зоны реки и отдельных садовых участков). Возможно частичное подтопление в пределах частной и садово-дачной застройки на левом берегу Днепра – в районе Южного моста, а также залив Берковщина. Достоверны затопление прирусловых участков массива Конча-Заспа.