Росіяни вдарили по Києву секретною ракетою «Циркон»: оприлюднено деталі. ВІДЕО

За даними оглядачів, ракету запустили з окупованого Криму, маса її бойової частини – понад 300 кг, а дальність польоту – понад 1000 км.

Під час ракетного удару по Києву 7 лютого ворог застосував гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон". Такий висновок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Що каже директор КНДІСЕ

За попередньою інформацією, дійсно, маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї. Ракета спрямовувалась у зону, де немає військових об’єктів, постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди.

Про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ - ред.) Олександр Рувін.

"Мікроелектроніка малозбережена та практично не піддається аналізу через фізичні пошкодження. Здійснюються заходи для визначання складу металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів. Значна фрагментація ракети ускладнює ідентифікацію, однак уже можемо сказати, що зброя не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам. У ході подальшого експертного дослідження вся можлива інформація буде деталізована", - зазначив Рувін.





Що відбувається на місці влучання

Шостий день у Голосіївському районі Києва триває розбирання завалів. Біля потрощеної висотки від ранку працюють комунальники та волонтери. Згорілі речі викидають із горішніх поверхів, що постраждали найбільше. А вибиті вікна – забивають фанерою. До комунікацій будинок досі не під'єднали. При вході чатують поліцейські. Вони перевіряють документи власників, щоби ті могли забрати вціліле. 7-го лютого росіяни провели другий від початку року найбільший комбінований ракетний удар по Україні. По Києву вдарили і гіперзвуковою ракетою "Циркон". Про це ТСН сьогодні заявили у Київському науково-дослідницькому інституті судових експертиз.

Де знайшли уламки

Уламки "Циркона" фахівці знайшли у передмісті Києва. Його рештки пошкодили підземні кабелі. За даними оглядачів, ракету запустили з території окупованого Криму. Маса бойової частини ракети – понад три сотні кілограмів. А дальність польоту – понад 1000 км.

"Ці уламки 7 лютого знайшли в Києві на місці потужного ракетного удару. Одразу після атаки експерти могли лише припускати, чим по столиці вдарила Росія. Сьогодні ж вони чітко заявили – перед нами все, що залишилось від секретної російської зброї – гіперзвукової ракети 3М22, яка відома під назвою "Циркон". Про це свідчить маркування", – розповів кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.

Характерні особливості ракети

Маркування знайшли на елементі рульового механізму ракети.

"Більше такого замка поворотного на жодній ракеті немає... Він характерний", – наголосив завідувач лабораторії військових досліджень КНДІСЕ Андрій Кульчицький.

"Цей замок і поворотний механізм, він індивідуальний для цієї ракети, – підтверджує експерт КНДІСЕ Олександр. – Судячи з наявного маркування, сорок третій тиждень 23 року".

Рік виготовлення – 2024

А от, власне, зібрали ракету з комплектувальних вже цього року.

Андрій Кульчицький, завідувач лабораторії військових досліджень КНДІСЕ каже: "24-й рік виготовлення".

На жаль, елементи електроніки не збереглися, тож малоймовірно, що експерти встановлять країну або країни, звідки мікродеталі потрапили до росії.

"Не можемо виробника встановити", – каже Кульчицький.

Новітня гіперзвукова зброя РФ – неточна

Ракета влучила в житловий сектор на околиці Києва. Поруч – жодних військових об’єктів. Це дає підстави фахівцям вважати, що новітня гіперзвукова зброя російських окупатів є неточною.

"Влучення показує, що ракета не відповідає вказаним тактико-технічним характеристикам", – зазначає завідувач лабораторії військових досліджень КНДІСЕ.

Переконливе свідоцтво воєнного злочину

Але могло бути так, що саме по будинках мирних мешканців Києва поцілили ракетою російські нелюди.

"В моїх руках – переконливе свідоцтво воєнного злочину. Це докази того, що росіяни обстрілюють мирних мешканців, і, сподіваюсь, ці докази побачимо не тільки ми з вами, а й судді міжнародного трибуналу, трибуналу над росією", підсумував Андрій Цаплієнко.