Удар по Охматдиту в Києві завдала крилата ракета Х-101. ДОКАЗИ

Вдень 8 липня Росія завдала один із найпотужніших за весь час ракетних ударів по столиці України. Зокрема, під атакою опинилася найбільша дитяча лікарня Охматдит. Кремль поспішив зняти з себе відповідальність, але деякі факти свідчать, що це міг бути цілеспрямований удар.

За даними командування українських Повітряних сил, російська армія випустила по українських містах, в тому числі і по Києву, близько 10-ї ранку понеділка 38 ракет різних типів.

Серед них гіперзвукові "Кинджал" і "Циркон", дві надзвукові Х-22, а також 14 крилатих ракет "Калібр", що запускаються з кораблів і субмарин, та 13 крилатих ракет Х-101, які запускають стратегічні бомбардувальники.

Українська протиповітряна оборона начебто змогла збити 30 ракет, зокрема "Кинджал", 11 Х-101 і 12 "Калібрів".

Однак частина ракет впала поблизу центра Києва - в районі Лук'янівки, де і розташована дитяча лікарня.

Російське міністерство оборони натомість заявило, що її "високоточна зброя" уразила "об'єкти військової промисловості України та авіаційні бази ЗСУ".

"Заяви представників київського режиму про нібито навмисний ракетний удар Росії по цивільних об'єктах абсолютно не відповідають дійсності", - запевняє відомство.

РФ стверджує, що руйнування лікарень в Києві сталося через "падіння української ракети ППО, запущеної із зенітного ракетного комплексу у межах міста".

Однак чисельні фото-і відеозаписи, які зафільмували момент атаки на Київ, ставлять під сумнів ці заяви росіян.

Цілеспрямована атака чи ППО

В соцмережах і медіа ще під час ракетної атаки з'явились відеозаписи, на яких видно безпосередньо момент влучання в лікарню Охматдит, а також в будинки поряд з нею і в промисловий об'єкт біля метро "Лук'янівська".

Що важливо, є кадри з різних ракурсів, які дають змогу побачити, звідки саме і куди летіли деякі з ракет.

Зокрема, на одному з кадрів чітко видно, що ракета світлого кольору летить із західного напрямку під кутом приблизно 45 градусів в один з корпусів Охматдиту, а саме в той, що розташований відразу за високою скляною будівлею міністерства інфраструктури.

Служба безпеки України заявила, проаналізувавши уламки ракети, що це була крилата ракета Х-101. Вона також оприлюднила фото уламків.

Військовий аналітик інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський вважає, що форма і швидкість ракети дійсно схожі на "Калібр" чи Х-101.

"На Охматдит падала дозвукова крилата ракета, що має характерні ознаки, а саме циліндричний розріз корпусу і турбореактивний двигун на зовнішній підвісці", - сказав він ВВС Україна.

Ця ракета летить повільніше за зенітну ракету від засобів ППО, а також явно атакує лікарню як ціль, а не просто падає вниз.

АВТОР ФОТО,СОЦМЕРЕЖІ Це найчіткіше на цей час публічне зображення ракети, яка влучила в Охматдит. Сам корпус лікарні на цьому фото прихований за високою скляною будівлею міністерства інфраструктури

Мало того, наголошує військовий аналітик, найімовірніше це була модернізована версія Х-101, яку ще називають "Изделие 504АП". Такі ракети росіяни вже запускали по об'єктах в Україні.

"Особливість цієї версії - що там окрім комп'ютера, який наводиться по координатах, стоїть оптико-електронна станція, яка наводиться по зображенню цілі", - пояснює він.

Іншими словами, каже експерт, російські військові перед запуском мали ввести в пам'ять комп'ютера не лише координати, але й зображення будівлі Охматдиту, щоб ракета точно влучила в ціль. На відео видно, що вона зробила характерну "гірочку" перед влучанням в ціль, наголошує Киричевський.

Крім того, атака на Київ відбулася не вночі, а в сонячний день і це є ще одним доказом того, що це була саме модифікована версія ракети Х-101. Її запускати є сенс лише вдень за гарної погоди, щоб оптично-електронна система могла якісно розпізнати ціль.

АВТОР ФОТО,DEFENCE-UA Ось так виглядає російська крилата ракета Х-101. На думку експертів, на відео з Києва зображена саме вона

Про те, що на відео показаний політ не зенітної, а саме крилатої ракети також сказали російські військові аналітики Ян Матвеєв і Юрій Федоров виданню "Агентство".

Перший наголосив на формі корпуса, хвостової частини і розташування крил ракети, а другий звернув увагу на потужний вибух боєзаряду, який не могла спричинити ракета ППО.

Втім, відео, на якому зображений політ ракети над Охматдитом, не має достатньої якості і чіткості зображення, щоб безсумнівно оцінити всі конструктивні особливості її корпусу.

Команда BBC Verify окремо проаналізувала два відео, на яких видно ракетний удар по дитячій лікарні в Києві і визначила геолокацію кожного, щоб підтвердити місце удару.

П'ять експертів з боєприпасів, які побачили кадри, одноголосно погодилися, що ракета не була ракетою ППО.

Усі вони сказали, що не можуть визначити тип використаної ракети, але сформували консенсус, що це, ймовірно, російська ракета повітряного базування. Три з п’яти окремо згадали російську Х-101 як можливість, про яку заявляла українська влада.

Чому не збили

Модифікована версія ракети Х-101 має низку переваг, крім розпізнавання цілі. Зокрема, вона має пристрій для відстрілу "хибних цілей", що дозволяє їй обманювати системи ППО.

Ймовірно, під час польоту цей пристрій відстрілює теплові пастки чи розсіює в повітря дипольні відбивачі - смужки металізованої фольги - для створення перешкод на екранах радіолокаційних станцій. Це заважає зенітно-ракетним комплексам вчасно навестись на ракети противника.

Це може бути одна з причин, чому в Києві - найзахищенішому місті України - протиповітряна оборона не впоралася з усіма російськими крилатими ракетами.

Колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат також звертає увагу на удосконалення методів повітряного нападу РФ.

"На жаль, ворог постійно удосконалює не лише розвідувальні та ударні БпЛА, а й інші засоби повітряного нападу – крилаті та балістичні ракети. Як наслідок, їх стає важче виявляти та знищувати. Ворожі ракети оснащуються додатковими засобами, зокрема радіолокаційними та тепловими пастками", - вказує він.

АВТОР ФОТО,СБУ Уламки ракети, яка влучила в Охматдит

Щодо атаки 8 липня, то, за даними Ігната, російські крилаті ракети летіли на надмалих висотах - подекуди на висоті до 50 метрів.

Колишній заступник начальника генштабу ЗСУ з питань ППО, генерал Ігор Романенко вважає, що росіянам вдалось "перегрузити" столичну систему ППО.

Це сталося тому, що ракети запустили одночасно, у великій кількості, з різних носіїв і вони змінювали маршрути під час польоту. Крім того, російська армія дещо змінила тактику і розбила атаку на дві частини - перша партія ракет була запущена вночі, а друга - пізнього ранку.

"Вони "перегрузили" ППО. А батарей ЗРК в нас не вистачає, щоб відпрацювати в першу чергу по усім балістичним ракетам", - сказав він ВВС Україна.

Що стосується крилатих ракет, то Романенко впевнений, що по Києву запускали саме модернізовану версію Х-101.

Військовий експерт Кирило Данильченко, своєю чергою, допускає, що удар по дитячій лікарні в Києві був промахом російської балістичної ракети.

"Але балістика у них промахується і в ідеальних умовах на сотні метрів. Був випадок на Старконі (авіабаза ЗСУ в Старокостянтинові, - Ред.), більше кілометра промах. Тому, зокрема, під'їзд і дитяча лікарня", - написав він в фейсбуці.

АВТОР ФОТО,REUTERS Розбір завалів в знищеному корпусі Охматдиту

Як протидіяти

Запобігти таким атакам Україна зможе, якщо матиме більше систем ППО, впевнений генерал Романенко. Причому необхідні як протиракетні системи для збиття балістики, так і засоби ППО для збиття ракет на малих висотах, тобто ті ж самі ПЗРК.

Крім того, терміново необхідні літаки F-16 для протидії російській авіації.

"Необхідно отримати від Заходу більше систем ППО і завести в Україну F-16. Це треба робити в комплексі", - каже фахівець.

Військовий аналітик Іван Киричевський впевнений, що українська влада має вимагати в США надати ракети "Томагавк" наземного базування для ударів по російській території.

Ці високоточні дозвукові крилаті ракети мають дальність до 1,6 тис. км і бойову частину 340 кг.

"Треба дати Україні "Томагавки" для ударів по аеродромах стратегічної авіації РФ", - вважає експерт.

Обидва фахівці вважають, що метою такого удару - вдень по дитячій лікарні - міг бути терор населення і тиску на українське військово-політичне керівництво.