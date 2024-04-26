Білорусь погрожує ударом по лікарнях Києва - влада евакуює медзаклади на Оболоні

Влада Києва терміново розпочинає евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській у столиці в Оболонському районі.

Це пов'язано з тим, що “в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові”.

“Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці”, - йдеться у заяві київської адміністрації.

Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці.

“Місто звернулося до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень”, - йдеться в екстреній заяві.

Хто погрожував лікарням Києва

Як дізналась ВВС Україна, ці дії влади Києва пов'язані з опосередкованими погрозами удару по київських лікарнях керівника КДБ Білорусі Івана Тертеля.

АВТОР ФОТО,ПРЕССЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА БІЛОРУСІ Лукашенко став головою Всебілоруських народних зборів

Ця заява пролунала на засіданні Всебілоруських народних зборів, на яких її керівником обрали Олександра Лукашенка.

Голова КДБ обіцяв протидіяти міфічним терористам з України. І після цього пролунала погроза щодо лікарень Києва.

“Всі ці люди та їхні плани нам відомі. У боротьбі з тероризмом діємо за законами воєнного часу. Серед терористів є вбиті та поранені, їх настигне покарання не дивлячиcь на те, що своїм лігвом вони обрали київські лікарні за адресою Богатирська 30-32, де заховались за спини хворих дітей”, - заявив керівник КДБ.

Що ще заявив Лукашенко і голова КДБ

Білорусь брала участь у великому вторгненні Росії в Білорусі у лютому 2024 року. Тоді Білорусь допомагала росіянам атакувати Україну зі своєї території суходолом для захоплення Києва та надавала можливості завдавати ракетних ударів.

Через це Білорусь вважають співучасницею російської агресії в Україні.

Проте протягом останнього року українські військові офіційно не фіксували ракетних ударів з території Білорусі.

Виступаючи на Всебілоруських народних зборах Олександр Лукашенко знову почав говорити про загрозу нападу на його країну.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року білоруський президент вже виправдовував своє сприяння армії РФ тим, що начебто Київ першим планував напад на Білорусь.

Лукашенко навіть показував "карту", яка начебто мала доводити наявність таких намірів у Збройних сил України. Жодних інших доказів він так і не надав.

АВТОР ФОТО,AFP Лукашенко

Зараз білоруський очільник знову повернувся до цієї риторики, але тепер, за його словами, "напад" готує вже не Україна, а країни НАТО.

Для цього вони нібито хочуть використати білоруську опозицію. Своєю мішенню вони чомусь обрали Кобринський район, який навіть не межує з країнами НАТО.

"Не знаю, чому вибрали Кобринський район, багато про це вони там говорять. Але він же не біля самого кордону. Є ж ближче до кордонів. Ні, Кобринський район. Захопити, оголосити владу, звернутися до НАТО, ввести війська", - заявив Лукашенко.

Своєю чергою білоруський КДБ заявив про запобігання ударам дронами по Мінську з території Литви. Вільнюс у відповідь назвав це "інформаційною атакою".

Як передає державне агентство БЕЛТА, голова КДБ Білорусі Іван Тертель заявив, що його відомство та інші структури начебто запобігли ударам безпілотниками по Мінську з території Литви.

"Комітет державної безпеки у взаємодії з колегами з інших силових структур останнім часом провів низку "гострих чекістських заходів", що дозволили запобігти завдання ударів бойовими дронами з території Литви по об'єктах у Мінську та його передмістях. Роботу в цьому напрямі продовжуємо, детальну інформацію озвучити громадськості поки неможливо", — сказав Тертель.

Керівник литовського Національного центру управління кризами Вільмантас Віткаускас у відповідь запропонував розглядати подібні заяви як "постійну ворожу провокацію та інформаційну атаку на Литву, яка не має нічого спільного із реальністю".