Ухилянт на надувному матраці втік по Дніпру в Білорусь, там його судили

У Білорусі судили українця, який приплив у країну на надувному матраці по Дніпру у березні цього року. Це може бути незвичайним напрямком для втечі з України за кордон для чоловіків.

Справу українця розглядав суд Центрального району міста Гомеля.

Згідно з матеріалами справами, українець приплив в Білорусь на матраці за 300 гривень 17 березня. У цій місцевості це був дуже холодний для купання день – +10°C градусів вдень, і +5°C вночі.

Чоловік причалив за три кілометри від населеного пункту у Брагінському районі Білоусі. Там його схопила білоруські митники і склали на українця протокол про те, що він "незаконно перемістив товар", тобто матрац, через кордон Євразійського економічного союзу.

Але на суд 4 квітня українець не прийшов, пише білоруська служба Радіо Свободи. Його заочно оштрафували на 400 білоруських рублів, а матрац конфіскували.

У судовій справі йдеться про те, що чоловік не працює і постійно живе в Україні. Що з ним сталося далі після прибуття в Білорусь – невідомо. У рішенні суду не вказано, що його мали повернути в Україну.

Білорусь сприяла російському вторгненню Росії в Україну зі своєї території.

Речник Держприкордонної служби України Андрій Демченко сказав ВВС Україна, що не знає про такий незвичайний випадок незаконного перетину кордону.

"Це не притаманно", – додав він про те, чи були інші подібні випадки, коли українці тікали в Білорусь через Дніпро.

Після початку повномасштабної війни Україна закрила всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Після виведення російських військ з Київської та Чернігівської областей між країнами працює лише один прикордонний пункт – у Волинській області. Через нього до України повертаються українці, яких незаконно вивезли до Росії.

З початком російського повномасштабного вторгнення Україна оголосила воєнний стан, загальну мобілізацію і закрила кордони для українських чоловіків віком від 18 до 60 років.

Після того, визнають прикордонники, випадків незаконного перетину кордону побільшало.

Люди користуються нелегальними послугами провідників і тікають з України через ліси, гори, а також перепливають річки.

АВТОР ФОТО,ДЕРЖПРИКОРДОННА СЛУЖБА Цього хлопця у лютому 2024 року зловили при спробі нелегально перепливти Дністер, щоб втекти до Молдови

Мабуть, "найпопулярнішою" є річка Тиса на кордоні з Румунією. На відміну від повноводного Дніпра, Тиса – гірська і неглибока річка, але зі швидкою течією. Не всі чоловіки змогли її перепливти.

У лютому 2024 року рятувальники дістали з Тиси тіло 25-річного жителя Закарпатської області. Це був 20-й випадок смерті в Тисі з початку повномасштабного вторгнення. Ще шестеро чоловіків загинули у горах, повідомляють прикордонники.

Трапляються також випадки, коли чоловіки отримують обмороження під час втечі та залишаються без пальців на ногах.

Чи передають втікачів назад в Україну

Щоб ефективно протидіяти нелегальному перетину кордону, каже Демченко, українські прикордонники співпрацюють з "прикордонниками сусідніх країн Європи та Молдовою".

"Якщо викриваємо спробу незаконного перетину кордону і наряд не може затримати порушників, то ми відразу передаємо інформацію на той бік, щоб вони затримали зі свого боку порушників", - пояснює він.

Демченко каже, що "є випадки", коли сусіди передають їм порушників.

"Але треба розуміти, що кожна країна керується своїм законодавством", – каже речник. Він додав, що не може уточнити, які країни передають втікачів, а які – ні.

Влітку 2023 року ВВС спілкувалася з прикордонниками Румунії. Вони розповіли, що перші зустрічають замерзлих, наляканих і мокрих українців, які спромоглися перепливати Тису.

"Вони думають, що ми відправимо їх назад, але ми ніколи цього не робимо", - сказала співробітниця прикордонної служби Марія.

АВТОР ФОТО,ВВС Марія та її колеги-прикордонники часто бувають першими людьми, з якими стикаються українці, які нелегально перетинають кордон із Румунією

У квітні в Україні прийняли новий закон про мобілізацію, який ускладнить життя чоловікам, які ухиляються від військового обов'язку.

Можна припустити, що тепер випадків втечі з України може побільшати.

Проте речник Держприкордонної служби України каже, що ці припущення не підкріплені цифрами.

"Ми не фіксуємо різкого збільшення спроб незаконного перетину кордону", - сказав ВВС Україна Андрій Демченко.

Євростат порахував, що з початку повномасштабного вторгнення з України виїхали 650 тисяч чоловіків призовного віку. Частина з них – нелегально.