Тиса – річка смерті для ухилянтів. Як чоловіки намагаються тікати з України. ВІДЕО

Заради нелегального перетину кордону чоловіки йдуть на шалений і невиправданий ризик, екстрим та авантюризм. Ухилянти вчергове шокують своїми винахідливими способами перетину кордону. Особливо це стосується тих, хто намагається зробити це через річку смерті – саме так вже називають українську Тису.

На який екстрим готові ухилянти, щоб перетнути кордон, скільки коштує таке "задоволення" та який "урожай" корупціонерів назбирало ДБР серед представників ТЦК – в ексклюзиві TSN розповіла Вікторія Панченко.

Екстремали-ухилянти

Останнім часом непоодинокими є спроби незаконного перетину кордону України саме через річки. Українські прикордонники рятують ухилянтів, що ледь не тонуть під час спроби втечі за кордон – їх буквально за волосся витягують з крижаної води річки Тиси. На жаль, іноді такі спроби мають трагічні наслідки.

Зокрема, 6 лютого 2024 року прикордонники Чернівецького загону отримали інформацію від румунських колег про виявлення ними у річці Прут тіло чоловіка. Загиблим виявився громадянин України, житель Харківської області, чоловіку було всього 42 роки. Наразі румунські правоохоронці встановлюють причини та обставини загибелі. Не виключають правоохоронці, що чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії.

На Тисі було найбільше трагічних випадків, пов’язаних зі спробами незаконного перетинання кордону. У ДСНС України у Закарпатській області повідомляють, що наразі спостерігається підвищення рівня води у цій річці. Тож рятувальники попереджають про відповідальність та потенційну небезпеку незаконного перетину кордону.



Загалом від початку повномасштабного вторгнення у річці Тиса на Закарпатті втопилися зо два десятки чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Про це у телеграмі повідомляє Державна прикордонна служба. На відчайдушний крок українських чоловіків штовхає "лагідна мобілізація" та безліч оголошень у Telegram-каналах про "легальний" перетин кордону.

Але по факту "легальний" перетин кордону перетворюється на екстремальний – через повноводну крижану Тису у темний час доби. Такий екстрим ще й шалених коштів вартує. А стовідсоткових гарантій, що ви успішно перетнете кордон, ніхто не дає.

Добре, якщо вам видадуть рятувальний жилет, гідрокостюм чи човен, бо іноді відчайдухи просто кидаються у воду і намагаються пливти до світлого майбутнього за кордоном, де немає війни, вибухів і головне ТЦК.

Але не кожна історія закінчується гепі ендом, бо Тиса – річка підступна, зі швидкою течією, крижаною водою, крутими берегами та підступним дном, яке засмічене гіляками, корчами та камінням.

Державна прикордонна служба України застерігає, що за порушення прикордонного законодавства передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність, також, такі протиправні дії нерідко пов’язані з ризиком для життя та здоров’я, що ми і спостерігаємо у новинах чи не щодня.

Так хочуть втекти, що готові померти

Корупція у ТЦК

Прикордонники запевняють, що екстремалів-ухилянтів дедалі більшає, бо з підробними документами на кордоні вже не так "щастить" як раніше. Прикордонники вправно виявляють підробки, однак і це не зупиняє ухилянтів.

На Одещині такі ділки вже допідроблялися. ДБР затримало співробітника військкомату та правоохоронця, які торгували "білими квитками". За даними ДБР, зловмисники запропонували військовозобов’язаному чоловіку оформити документи про непридатність до служби. Той міг обрати причину – одруження з жінкою з інвалідністю чи за станом здоров’я. Коштувало це сім тисяч доларів. Чоловіків затримали під час передачі грошей. Їм хочуть повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрати запобіжний захід. За це загрожує до 10 років ув’язнення або дисциплінарний батальйон. Про це повідомила Тетяна Сапьян, радниця з комунікацій ДБР.

На жаль, ми не щодня чуємо про нові скандали з представниками ТЦК та так званою "лагідною" мобілізацією. І майже кожного разу військкоми постають перед суспільством не у вигідному світлі, а скоріш навпаки – їх бояться, ненавидять і навіть зневажають. Бо ті виконують свою роботу – шукають ухилянтів та вручають чоловікам призовного віку повістки.

42-річний Володимир Хорошевський після поранення на фронті тепер служить в одному з ТЦК на Запоріжжі. Він не розуміє тих, хто намагається принизити його роботу.