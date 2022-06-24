В Одессе в 2 раза дешевле, чем на Закарпатье: ситуация на рынке аренды загородной недвижимости

Нынешний летний сезон нетипичен для украинцев. Из-за войны мало кто планирует традиционный отпуск, а география путешествий внутри страны ограничена по сравнению с прошлым годом. В OLX Недвижимость проанализировали, какие варианты сейчас предлагают арендодатели и станет ли аренда дома за городом доступным способом провести время поближе к природе.
Больше всего предложений в мае-июне сдачи в аренду загородной недвижимости в Киевской области — около 5,5 тысяч объявлений, что на 88% больше, чем в аналогичный период 2021 года. Далее со значительным отрывом следует
Всего в относительно безопасных областях с 1 мая по 20 июня было размещено 10,5 тысяч объявлений, что в 2,5 раза больше года назад.
Среди общего количества объявлений 69% составляют предложения арендовать целый дом. Значительно меньше предлагают коттеджи (11%), часть дома (9%) и дачи (6%). Почти не найти среди предложений дуплексов (1%), клубных домов (1%) и таунхаусов (3%).
Хотя Киевская область является лидером среди всех типов недвижимости, поискать коттедж можно также в Ивано-Франковской или Львовской областях, а дачу – в Днепропетровской области.
При этом среди самих арендаторов наибольшим спросом пользуются клубные дома – в среднем 28 отзывов на объявление. Также среди лидеров предпочтений украинцев по данным OLX Недвижимость дом/часть дома и дача в Днепропетровской (41 отзыв) и дом/часть дома в Полтавской области (44 отзыва).
Наиболее дорогими сегментами домов в Украине являются коттеджи и дуплексы (дома на 2 семьи). Самые дорогие коттеджи в Киевской области. Их цена может достигать 40 500 гривен в месяц. Самая высокая стоимость дуплекса была зафиксирована на Львовщине – 34 700 гривен. Таунхаус можно найти в среднем за 18 000 – 20 000 грн., однако не в Днепропетровской области, где за такой тип жилья попросят 43 тыс. грн.
Самый оптимальный вариант загородной недвижимости для тех, кто хочет сэкономить – аренда части дома. Его стоимость по данным OLX Недвижимость в разных областях Украины, за исключением Закарпатья, не превышает 4 000-5 500 гривен в месяц.
В целом, по сравнению с прошлым годом, стоимость аренды вблизи крупных городов, а также в актуальных ныне западных регионах выросла. Исключение составляют дома в Киевской области, которые подешевели почти на 40% по сравнению с маем-июнем 2021 года. В то же время, такое жилье в столичном регионе все еще остается самым дорогим по Украине. Также немало придется заплатить за дом на западе страны. А вот жить недалеко от моря в Одесской области будет относительно недорого и обойдется в 2-3 раза дешевле, чем на Закарпатье.
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Область
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Днепропетровская
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Закарпатская
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Киевская
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Одесская
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Львовская
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Тип дома
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Дом
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Часть дома
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Дом
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Часть дома
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Дом
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Часть дома
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Дом
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Часть дома
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Дом
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Часть дома
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Цена аренды в мае-июне 2021
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6000
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2500
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5500
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4750
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47415
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5500
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5550
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4500
|
5500
|
7000
|
Цена аренды в мае-июне 2022
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8000
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4000
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12000
|
13000
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38030
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5000
|
6800
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4000
|
15000
|
13500
Украинцы каждое лето ищут возможность провести время поближе к природе. Этот год не исключение, ведь путешествовать в этом сезоне большинство граждан не могут. А временная релокация за город без необходимости дальних переездов — доступная альтернатива комфортно и бюджетно провести лето.
Так что владельцы загородных домов нередко предлагают будущим арендаторам жилье на берегу водоемов (116 объявлений), у озера и леса (по 109 объявлений). Также немало вариантов арендовать жилье с бассейном (244 объявления).