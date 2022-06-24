В Одессе в 2 раза дешевле, чем на Закарпатье: ситуация на рынке аренды загородной недвижимости

Нынешний летний сезон нетипичен для украинцев. Из-за войны мало кто планирует традиционный отпуск, а география путешествий внутри страны ограничена по сравнению с прошлым годом. В OLX Недвижимость проанализировали, какие варианты сейчас предлагают арендодатели и станет ли аренда дома за городом доступным способом провести время поближе к природе.

Где и какую загородную недвижимость ищут украинцы

Больше всего предложений в мае-июне сдачи в аренду загородной недвижимости в Киевской области — около 5,5 тысяч объявлений, что на 88% больше, чем в аналогичный период 2021 года. Далее со значительным отрывом следует

Днепропетровская (989),

Львовская (846),

Закарпатская (705)

Одесская (495) области.



Всего в относительно безопасных областях с 1 мая по 20 июня было размещено 10,5 тысяч объявлений, что в 2,5 раза больше года назад.

Среди общего количества объявлений 69% составляют предложения арендовать целый дом. Значительно меньше предлагают коттеджи (11%), часть дома (9%) и дачи (6%). Почти не найти среди предложений дуплексов (1%), клубных домов (1%) и таунхаусов (3%).

Хотя Киевская область является лидером среди всех типов недвижимости, поискать коттедж можно также в Ивано-Франковской или Львовской областях, а дачу – в Днепропетровской области.

При этом среди самих арендаторов наибольшим спросом пользуются клубные дома – в среднем 28 отзывов на объявление. Также среди лидеров предпочтений украинцев по данным OLX Недвижимость дом/часть дома и дача в Днепропетровской (41 отзыв) и дом/часть дома в Полтавской области (44 отзыва).

Во сколько обойдется аренда дома

Наиболее дорогими сегментами домов в Украине являются коттеджи и дуплексы (дома на 2 семьи). Самые дорогие коттеджи в Киевской области. Их цена может достигать 40 500 гривен в месяц. Самая высокая стоимость дуплекса была зафиксирована на Львовщине – 34 700 гривен. Таунхаус можно найти в среднем за 18 000 – 20 000 грн., однако не в Днепропетровской области, где за такой тип жилья попросят 43 тыс. грн.

Самый оптимальный вариант загородной недвижимости для тех, кто хочет сэкономить – аренда части дома. Его стоимость по данным OLX Недвижимость в разных областях Украины, за исключением Закарпатья, не превышает 4 000-5 500 гривен в месяц.

В целом, по сравнению с прошлым годом, стоимость аренды вблизи крупных городов, а также в актуальных ныне западных регионах выросла. Исключение составляют дома в Киевской области, которые подешевели почти на 40% по сравнению с маем-июнем 2021 года. В то же время, такое жилье в столичном регионе все еще остается самым дорогим по Украине. Также немало придется заплатить за дом на западе страны. А вот жить недалеко от моря в Одесской области будет относительно недорого и обойдется в 2-3 раза дешевле, чем на Закарпатье.

Средняя стоимость аренды загородной недвижимости

Область Днепропетровская Закарпатская Киевская Одесская Львовская Тип дома Дом Часть дома Дом Часть дома Дом Часть дома Дом Часть дома Дом Часть дома Цена аренды в мае-июне 2021 6000 2500 5500 4750 47415 5500 5550 4500 5500 7000 Цена аренды в мае-июне 2022 8000 4000 12000 13000 38030 5000 6800 4000 15000 13500

Какие условия проживания предлагают арендодатели

Украинцы каждое лето ищут возможность провести время поближе к природе. Этот год не исключение, ведь путешествовать в этом сезоне большинство граждан не могут. А временная релокация за город без необходимости дальних переездов — доступная альтернатива комфортно и бюджетно провести лето.

Так что владельцы загородных домов нередко предлагают будущим арендаторам жилье на берегу водоемов (116 объявлений), у озера и леса (по 109 объявлений). Также немало вариантов арендовать жилье с бассейном (244 объявления).