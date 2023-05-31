Ситуация резко изменилась: сколько стоят квартиры в Киеве и чего ждать

В Киеве ситуация на рынке недвижимости ухудшилась на фоне масштабных ракетных атак. Количество покупателей резко сократилось, спрос снижается, а вместе с тем вынуждает покупателей идти на значительные скидки. О том, что происходит на рынке, сколько стоят квартиры и к чему готовиться, читайте в материале OBOZREVATEL.

Спрос на жилье в Киеве упал из-за массированных ракетных атак

В столице после каждого ракетного обстрела количество сделок о продаже и аренде недвижимости падает. И хотя спрос постепенно восстанавливается и по сравнению с прошлым годом вырос, украинцы боятся покупать недвижимость в ситуации, когда в любой момент имущество может быть разрушено россиянами.

Киевлянка Марина Хозяинова, которая планировала купить квартиру для своего сына, замедлила поиски жилья еще после первых массированных атак на столицу. Во время затишья, когда Киев больше месяца не подвергался ракетным атаками, а дефицит электроэнергии преодолели, цены начали постепенно расти. Однако сейчас, когда атаки возобновились, Марина приняла решение отложить покупку жилья до конца войны.

"Мы уже осенью стали сбавлять обороты. Есть угроза, что можно остаться вообще без квартиры. Если бы квартира нужна была срочно, может быть, продолжили бы поиски. А теперь, когда понимаю, что есть риск потерять эту квартиру, решили вообще отложить покупку. Пусть даже после войны будет дороже, возьмем кредит", – рассказывает Хозяинова.

Обстрелы влияют на спрос и приводят к снижению цен.

Продавцов можно условно поделить на две группы. Первая – не спешит с продажей жилья, устанавливает цены выше рыночных и ждет своего покупателя. Вторая – спешит с продажей и готова пойти на значительные скидки. Ко второй категории в том числе относятся те украинцы, которые уехали за границу и теперь должны продать жилье в столице Украины, чтобы обзавестись новой недвижимостью за границей.

Киевский риелтор Юлия Курганова рассказывает: до середины мая закрылись сделки, которые были согласованы ранее. Теперь же покупатели отказываются приобретать жилье. "Люди едут, если у них уже есть работа, либо перевели, либо возвращаются в свои квартиры. Тех, кто переезжает в Киев, ищет квартиры для аренды или покупки, чтобы устроить жизнь в Киеве, нет. А их было очень много", – говорит Курганова.

Согласно данным статистики lun, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 44,5 тыс. долларов (только проданное жилье). При этом, согласно объявлениям, средняя цена с учетам непроданных квартир составляет 58 тыс. долларов. Спросом пользуется только бюджетный сегмент рынка.

В то же время спрос на аренду и продажу в городах, которые незначительно пострадали от ракетных атак, к примеру во Львове, Ужгороде, даже вырос. К примеру, если средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 10 тыс. грн (минимальная стоимость колеблется около 6 тыс. грн), то во Львове такая же однокомнатная квартира будет стоить на 40% больше – 14 тыс. грн.

Инвестиции в жилье остановились



Еще хуже ситуация на первичном рынке. Из-за отключения электроэнергии в 2022-м остановились темпы строительства на объектах, у которых не было финансовых проблем. Другие же застройщики остались без средств и заморозили проекты еще до отключений электроэнергии. В Киеве по состоянию на май 2023-го восстановилось строительство только в 54% объектов. Для сравнения, во Львовской области это 91%. Еще хуже ситуация в Николаевской (29%) и Запорожской (32%) областях.

В Харьковской области работы ведутся всего на 17% объектов. Застройщики до полномасштабной войны собирали инвестиции, продавали еще не построенные квартиры. Однако в результате остались без возможности привлекать инвестиции, в условиях резкого роста себестоимости строительства, без возможности взять кредит и т.д.

И до полномасштабной войны украинцы боялись инвестировать деньги в еще недостроенное жилье. Теперь же инвестиций нет даже в построенные и сданные в эксплуатации квартиры. Украинцы покупают квартиры в том случае, если жилье им нужно уже сейчас.

"Что будет дальше, никто не может сказать. Пока идут обстрелы, ожидать возобновления рынка недвижимости невозможно", – говорит Курганова. Однако при этом однозначно можно утверждать, что после окончания войны спрос на недвижимость увеличится. Как минимум часть беженцев вернется в Украину, экономика начнет восстанавливаться, Украина привлечет средств на восстановления жилого фонда, застройщики возобновят активную деятельность.



Те, кто сейчас покупает недвижимость, соглашаются на высокие риски. Однако вполне возможно, что таких низких цен на квартиры уже никогда не будет. "У меня на Софиевской Борщаговке была двухкомнатная квартира в ЖК "София" с ремонтом, техникой, мебелью за 45 тыс. долларов. Двухстороння квартира почти 60 квадратов. В нормальное время она стоила бы 75 тыс. долларов. Но хозяин выехал за границу и ему не хватает денег на жилье в Испании. Поэтому продал за 45 тыс. долларов, но за неделю. Раньше такие варианты были большой редкостью, а сейчас встречаются достаточно часто", – рассказывает киевский риелтор Иван.

Вполне возможно, что сразу после окончания военных действий эту же квартиру можно будет продать за 75 тыс. долларов (выгода составит 30 тыс. долларов). Однако также никто не может гарантировать, что жилье не продолжит дешеветь, а война не затянется на более длительный период.



Александр Литвин Обозреватель 31.05.2023