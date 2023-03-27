Изнасилование на Закарпатье. Девочка была без адвоката и насильники со связями получили по 2 года условно

На Закарпатье, в селе Верхние Ворота, группа подростков совершила сексуальное надругательство над девочкой и при этом получила 2 года условно. Такой приговор возмутил общество и вызвал много вопросов к системе правосудия. Что произошло, почему подростки получили такое мягкое наказание и что об этом говорят лидеры мнений — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Что случилось

В Воловецком районе на Закарпатье в августе 2021 года девушка пришла по приглашению одного из трех подростков в подвал. Ребята знали, что она несовершеннолетняя, однако без ее добровольного согласия совершили в отношении нее сексуальное насилие.

Так, один из юношей сначала ударил девушку в живот, чтобы избежать ожидаемого сопротивления и запугать ее, после чего другой подросток наклонил несовершеннолетнюю и сжал ее голову между своими ногами. После того как ребята сняли с девушки одежду, они по очереди совершали над ней сексуальное насилие и снимали на телефон, а впоследствии видео распространили среди учеников школы.

Пострадавшая объяснила, что была с подростками в дружеских отношениях и в подвал пришла добровольно, поскольку не знала, что они планируют делать. О происшествии никому не рассказывала, испытывая страх и стыд.

Классные руководители и практический психолог в суде утверждали, что о преступлении узнали, когда в школу пришли полицейские.

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Почему такой приговор

Суд аргументировал такое решение смягчающими обстоятельствами: отсутствием судимости, хорошими характеристиками и частичным возмещением потерпевшей. Пострадавшая просила выплатить ей 450 тыс. грн морального ущерба. Обвиняемые же, по решению суда, возместили только 60 тыс. грн. Суд обязал также покрыть процессуальные расходы в размере более 25 тысяч для каждого.

Это дело проходит по ч. 3. ст. 153 УК Украины, предусматривающей наказание в виде 5 лет тюрьмы. Однако из-за вышеуказанных смягчающих обстоятельств суд освободил подростков от отбывания наказания с установлением испытательного срока на два года.

Отметим, что подросткам не инкриминировали статью 152 Уголовного кодекса (изнасилование), которая предусматривает более суровое наказание. Хотя с самого начала дело, по словам пресс-секретаря Закарпатской областной прокуратуры Екатерины Хижняк, проходило по факту изнасилования несовершеннолетней, совершенной группой лиц. А санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

– Факт изнасилования на допросе девочка подтвердила. Полицейские установили и разыскали причастных к преступлению — двух 15-летних и 14-летнего подростков, собрали доказательства и сообщили всем троим о подозрении в совершении группового изнасилования несовершеннолетней, — сообщила Хижняк.



Представитель областной прокуратуры добавила:

— Впоследствии получено заключение судебно-медицинской экспертизы, которым факт изнасилования не подтвержден. Окончательно подтвердила это информация, полученная от потерпевшей уже при рассмотрении дела по существу в суде. При этом факт сексуального насилия, не связанного с проникновением в тело, имел место, — рассказала Хижняк.

В Закарпатской областной прокуратуре изучают возможность обжалования приговора. На обжалование решения отведено 30 дней со дня его оглашения (16.03.2023г.).

Реакция официальных структур

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита не стал комментировать решение суда, отметив, что это компетенция Высшего совета правосудия. Однако он сообщил, что с прошлой пятницы в Воловецкой общине работают соцслужбы, соответствующие департаменты ОВА и Мукачевской РВА, которые изучают все обстоятельства, действия или возможное бездействие ответственных должностных лиц общины, учебного заведения относительно надругательства над девочкой.

Со своей стороны уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на происшествие, которое уже получило резонанс. Он сообщил, что представитель регионального представительства Офиса омбудсмана побывал в селе Верхние Ворота, где трое подростков изнасиловали 14-летнюю односельчанку.

Лубинец отметил, что права девушки во время судебного процесса были грубо нарушены — он проходил без адвоката, а ее интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета. И эта же служба защиты детей дала насильникам положительные характеристики. Кроме того, мать одного из подростков также является работником той службы соцзащиты детей. Еще одна мать насильника, по информации журналиста Виталия Глагола, работает в сельском совете и в хороших отношениях с главой ОТГ.

— С целью установления обстоятельств дела и установления позиции законных представителей потерпевшей сегодня представитель Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека совершил визит непосредственно по месту жительства потерпевшей, в ходе которого пообщался с отцом и бабушкой, которые дали согласие на принятие мер направленных на восстановление прав ребенка. Работник высказал нашу позицию по восстановлению прав ребенка, возможности привлечения представителей правозащитных организаций и адвокатов, привлечения международных организаций по предоставлению квалифицированной психологической помощи и реабилитации, — сообщил он.



Действия судьи и прокуратуры будут тщательно проанализированы, в Высший совет правосудия, Генпрокурора и Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров будут направлены соответствующие письма.

Также будет рассмотрена деятельность местной службы по защите детей, сотрудник которой представлял интересы девочки в суде.

— К тому же, сомневаюсь в профессиональности действий областного руководства. Ведь событие произошло еще летом 2021 года, однако суд вынес приговор по делу только сейчас. Дело находится под моим контролем. Зафиксировано нарушение права ребенка на защиту и справедливое судебное производство, – добавил он.



Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что “случившееся на Закарпатье, сам факт и приговор суда относительно этого вопиющего случая нуждаются в немедленной синергии правозащитников, общественных активистов, образовательного сообщества и лидеров мнений, чтобы никакие предубеждения, никакие связи, никакие стигмы не встали на пути справедливого решения”.

– Я как отец двух сыновей, как мужчина, который много видел в жизни, стою на мысли, что виноват всегда только обидчик. Точка. О чем этот кейс? Об искаженном ощущении безнаказанности. О том, что все можно решить и замять. И о том, что в школах мы до сих пор не учим детей тому, что важнее любых формул, подлежащих, сказуемых и нуклеиновых кислот — взаимодействию друг с другом, пониманию эмоций и уважению к личным границам. Я обещаю совместно с коллегами приложить все усилия, чтобы довести дело до того окончания, которого оно заслуживает, — говорит он.

Реакция лидеров мнений

На событие отреагировала телеведущая и почетный посол Фонда ООН в области народонаселения Маша Ефросинина, она возмущена действиями судей и педагогов.

— Сколько стоит ваша совесть, судья? После такого решения суда жертва изнасилования будет вынуждена продолжить обучение вместе с тремя своими насильниками. Если, конечно, потерпевшая и ее законные представители не обжалуют решение суда в Закарпатском апелляционном суде, — заявила Ефросинина.

После реакции телеведущей украинские звезды присоединились к ее словам и опубликовали у себя в Instagram соответствующие посты со словами: “Сколько стоит ваша совесть, судья?” Не остались в стороне и обычные украинцы, которые перепостили высказывание Ефросининой у себя в соцсетях.

Кроме того, журналист Виталий Глагола, который также помог предать делу резонанса, пишет:

– Я видел видео. Никому не сброшу, но если бы такое делали с вашей дочерью, поверьте, вы бы не ограничились правовым механизмом. Благодаря огласке, широкой медийной поддержке, активному участию мощных общественных организаций, должностных лиц и тысячам неравнодушных людей, замолчать и слить это позорное дело уже не получится. Мы так сильно держим руку на пульсе (и на других частях тела отдельных людей), что всем действующим лицам этой ужасной истории будет не до пасок в этом году. Обещаем, — говорит он.

Также возмутилась и кандидат философских наук и главная редактор научно-популярного ресурса Гендер в деталях Тамара Злобина.

— Учителя, которые дали положительную характеристику насильникам, судьи, которые дали условное наказание и смехотворный штрафа, — на самом деле отмазали преступников от ответственности, ухудшили криминальную обстановку в Украине, поддержали и поощрили культуру насилия над женщинами, культуру изнасилования. Все они — соучастники преступления. Вместо того чтобы заниматься профилактикой преступности, поощряют ее отсутствием должного наказания и осуждения. Они должны быть за это наказаны и отстранены от работы, — заявила она.



Руководитель проекта Генератор идей/Мама миниатюры Елена Пшеничная также осудила действия преподавателей и руководства учебного заведения.

— Смотрю интервью директора школы, которая через месяц после изнасилования невинным теленком моргает в камеру и говорит: “Да это на каникулах было, мы не знали”. А то, что видео с изнасилованием (да, ушлепки все сняли, загрузили в интернет и распространили в школе) месяц гуляло между школьниками, директора не смущает. Потом видео директриса, очевидно, увидела. Только вот почему-то это не помешало классным руководителям ребят и школьному психологу написать обидчикам положительные характеристики, — пишет Пшеничная.

Народный депутат, украинский государственный и общественный деятель Инна Совсун сообщила, что парламенту представлен законопроект № 9093, который вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс в части о заключении соглашения о примирении и уголовных производств в форме частного обвинения.

— Если наш законопроект станет законом, дела об изнасиловании, сексуальном насилии, домашнем насилии, принуждении к аборту или стерилизации будут открываться без заявления потерпевшей или потерпевшего. И даже если заявление заберут, дело невозможно будет закрыть. Также мы прописали новые положения в соглашении о примирении – примирение возможно исключительно по инициативе потерпевшей, – сообщила Совсун.







Что говорят эксперты

Врач-психиатр, автор популярного YouTube-канала Подкаст-терапия Спартак Суббота обратил внимание на мотив родителей, очевидно “отмазавших” ребят от ответственности.

– Не разрушайте ребятам жизнь, они усвоили ошибку. Защитники ребят в этой ситуации оперируют именно таким аргументом, мол, они все поняли и не стоит им портить жизнь или если они будут отбывать наказание в колонии, то точно “выйдут преступниками”. У меня возникает другой вопрос: а сейчас они не преступники? И насколько мы готовы жить в обществе, которое прощает преступление и не может и не хочет защитить пострадавших, – риторически спросил Спартак Суббота.



Он убежден: “спасать жизнь преступников за счет жизни других людей – слишком большая цена. Безнаказанность развращает, и об этом стоит помнить. За преступлением должно идти неизбежное наказание”.

При этом адвокат Александр Босенко эксклюзивно рассказал Фактам ICTV, что, поскольку квалификация всех обвиняемых по делу была по сексуальному насилию ст. 153 УК Украины, это с юридической точки зрения не считается изнасилованием.

– Я выхожу исключительно из решения суда (приговора). Квалификация всех обвиняемых по делу была по сексуальному насилию (ст. 153 УК Украины), а не по изнасилованию (ст. 152 УК Украины). Отличие в том, что при изнасиловании есть проникновение, а при сексуальном насилии нет, — говорит он.



При этом он отметил, что на самом деле не до конца понятны формулировки в приговоре суда, ведь решение некоторых абзацев сомнительно прописаны.

– Да, в некоторых абзацах говорится о проникновении пальцами и причинении боли, а в других — нет, – говорит он.







При этом он отмечает, что основной резонанс в том, что санкция ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие) предусматривает наказание от 5 лет лишения свободы (минимальный срок), а подростки получили всего два года условно.

– Но судья принял решение о смягчении с испытательным сроком. То есть основной аспект, почему это получило такой резонанс, фактически заключается в том, что смягчили настолько, насколько, по моему мнению, нельзя было смягчать. Да, они несовершеннолетние, но это было групповое сексуальное насилие. И выпускать с условным сроком, это как бы… решение судьи. Скорее всего, оно в дальнейшем будет обжаловаться, потому что действительно есть общественный резонанс, – говорит эксперт.

Куда обращаться

Адвокат в подобных ситуациях советует сразу обращаться в полицию, подключать психологов, адвокатов и социальные службы.

Также, если вы видите какие-либо нарушения на местном уровне следует звонить на горячую линию Омбудсмена по правам детей – 0800-50-17-20, 044-299-74-08.

Одной из ведущих неправительственных организаций Украины в сфере защиты прав женщин и детей является Ла Страда-Украина. Эта общественная организация оказывает бесплатную психологическую и юридическую помощь жертвам. Обратиться можно по номерам 0 800 500 225 (со стационарных) или 116 111 (с мобильных).

Эта общественная организация оказывает бесплатную психологическую и юридическую помощь жертвам. Обратиться можно по номерам (со стационарных) или (с мобильных). Кроме того, есть бесплатная правовая помощь — 0 800 213 103.



В случае подобных ситуаций не стоит молчать, ведь безнаказанность порождает новые преступления и новых жертв.